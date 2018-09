– Vi var på veg til Shetland, men vi bestemte oss for å snu i går kveld for å rekka tilbake før vinden vart for sterk, seier Marcus Seidel som er kaptein om bord.

Frå i kveld av er det meldt om kraftig vind langs store delar av norskekysten. Stad i Sogn og Fjordane kan vindkasta opp mot 35 meter i sekundet som svarar til 126 kilometer i timen.

Om bord i «Statsraad Lehmkuhl», som måtte snu, er det 162 personar, 138 av dei elevar frå Nordfjord folkehøgskule. Det er første gong folkehøgskulen har måtte avlyse ein av sine årlege turar.

– Kapteinen valde å snu skipet i går kveld og returnerer no til Sognefjorden for å søka ly for vinden. Det står godt til med alle elevane, sjølv om nokon har blitt litt sjøsjuke, seier rektor ved Nordfjord folkehøgskule, Hildegunn Gjesdal Tennebø.

Stengde bruer og innstilte fly

Vegtrafikksentralen melder at både Måløybrua i Vågsøy og Rugsundbrua i Bremanger i Sogn og Fjordane har vore stengt allereie i ettermiddag. Årsaka er at begge vert stengt automatisk når det er kraftig vind og at bruene kan bli stengt igjen på kort varsel.

Den kraftigaste vinden er meldt frå klokka 18.00 i kveld og utover natta. Men allereie tidleg onsdag ettermiddag måtte Widerøe innstille fleire avgangar og nokre har blitt omdirigert. Blant anna vert fly som skulle ha landa på flyplassen på Sandane sendt vidare til Sogndal.

– Vi veit at vêret kan få følger for fleire av flyavgangane våre utover ettermiddagen og kvelden. Alle passasjerar har fått tilbod om å booke om flyturen sin, om dei ønsker det, seier Catharina Solli som er informasjonssjef i Widerøe.

Politiet åtvarar

Onsdag ettermiddag har politiet også gått ut med åtvaring om at den første skikkelege hauststormen no er på veg.

– Folke må sikre lause gjenstandar og sjå til stillas, er oppmodinga frå Vest politidistrikt.

Fleire båtruter på Vestlandet er også innstilt som ein følgje av den varsla hauststormen. Blant anna hurtigbåten mellom Bergen og Flåm, og hurtigbåten mellom Bergen og Selje.

STENGT: Rugsundbrua i Bremanger vert stengt av og på grunna kraftige vindkast. Det same gjeldt Måløybrua i Vågsøy. Begge bruene har automatisk stenging ved kraftige vindkast. Foto: NRK-tipsar