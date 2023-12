Uværet «Gerrit» har ført til stengte veier flere steder

Stormen, som har fått navnet «Gerrit» i Storbritannia, traff Vestlandet onsdag kveld.

– Det er mange stengte fjelloverganger. Veier som er sperret etter at trær har falt, spesielt i Rogaland, forteller trafikkoperatør Andreas Egenens Herland ved Vegtrafikksentralen Vest til NRK.

Også E16 var stengt en god stund mellom Bergen og Voss på grunn av et stort tre som sperret veien ved Langhelletunnelen.

– Der er det nå åpnet et felt med dirigering, sier Egenens Herland

Meteorologisk institutt varslet svært sterke vindkast på mellom 33 og 42 meter i sekundet fra øst-sørøst, og har sendt ut oransje farevarsel for deler av Rogaland og Vestland. I fjellet er det ventet sterk storm.

Den aller sterkeste vinden langs kysten er ventet mellom Egersund og Bryne. Ved midnatt var det ventet en liten storm i Bryne.

– Vinden øker nå. Det blåser storm i fjellet allerede. Det er en front som trekker nordover, sier statsmeteorolog Haldis Berge i Meteorologisk institutt til NRK ved 22-tiden.

Haldis Berge, statsmeteorolog Foto: Marit Hommedal

For de sørlige områdene vil vinden avta ved 6-tiden torsdag morgen.

Også lenger nord blir vinden sterk. For deler av Møre og Romsdal og Vestland er det gult varsel og vindkast på 30–37 meter i sekundet. Her er ikke faren over før klokken 13 torsdag.

I den sørlige delen av Rogaland har brannvesenet rykket ut på en rekke oppdrag natt til torsdag.

– Vi har ute ressurser fra flere stasjoner på Jæren, både i Klepp, Time og Hå er det nå ganske travelt. Det snør tett og det er rundt null grader i tillegg til vinden, forteller innsatsleder Erik Berge ved Rogaland brann og redning til NRK.

Han forteller at de har fått en del meldinger om ting og takplater som har løsnet fra bygninger. Det er så langt ikke meldt om noen alvorlige hendelser.

– Det strømmer på telefoner til alarmsentralen. Vi må prioritere og ta de oppdragene som haster mest og som vi rekker etter hvert som meldingene kommer inn, sier han.

Han oppfordrer publikum til å holde seg i ro.

– Det er bare å holde seg innendørs. Vi får håpe at været bedrer seg i løpet av natten, sier Berge.

Ifølge Vegtrafikksentralen Vest har flere fjelloverganger blitt stengt på grunn av uværet «Gerrit»:

Fv. 50 Aurland – Hol: Stengt

Rv. 13 Vikafjellet: Stengt

Rv. 7 Hardangervidda: Stengt. Ny vurdering kl. 10:00 torsdag

E134 Haukelifjell: Stengt

Fv. 53 Årdal – Tyin. Stengt

E16 Filefjell. Åpent

Fv 52 Hemsedalfjellet. Åpent

Hvis du må ut å kjøre mellom øst og vest, anbefaler trafikkoperatør Christian Strømmen den nordligste fjellovergangen, E16 over Filefjell.

– Det er veldig sjeldent det blir stengt der, bare noen få ganger i året, sier han.

Vegtrafikksentralen Vest melder også at entreprenører ikke får brøytet enkelte veier på grunn av uværet.

– Det er ingen sikt, og de kommer ingen vei slik været er nå, melder de på X natt til torsdag.

Det gjelder veiene:

Fv. 48 og Fv. 500 Austrepollen til Ranavik

Fv. 49 Austrepllen til Gejstingsdalen

Fv. 5024 Myklebustdalen

Fv. 5028 Kaldestadvegen/Husnes.

Ferjesambandet mellom Arsvågen og Mortavika, som tidligere var stengt på grunn av uværet, er i normal drift igjen melder Fjord1 tidlig torsdag morgen.

To passasjertog på Bergensbanen står stille etter at et godstog står fast mellom Myrdal og Hallingskeid natt til torsdag.

– Det ene toget står fast på Myrdal, og det andre på Geilo, forteller pressevakt i Vy Kaja Rynning Moen til NRK.

Hun legger til at det ene toget har stått stille siden 01.30 tiden

– Vi venter på at Bane Nord skal fjerne godstoget, sier hun.

Ifølge Bane Nor er værforholdene årsak til at togstansen.

Mye snø på kort tid har ført til at politiet har fått inn flere meldinger om kjøretøy som har kjørt ut av veiene i Buskerud, Vestfold og Telemark natt til torsdag.

– Våre politipatruljer melder om kraftig snøvær og såpeglatte veier. Vis forsiktighet dersom du må ut å kjøre i morgentimene. La bilen stå hvis du kan, sier operasjonsleder Victoria Hillveg ved Sør-Øst politidistrikt til NRK.

Hun legger til at det så langt ikke har kommet meldinger om skadde.

Lenger sør, mot Agder, blir det mindre vind, men mer snø.

– Det er ikke noe som skjer ofte, at vi får så sterk vind og snø. Det er ventet mest snø i Agder og sørøstlige deler av Rogaland, og der har vi også gult varsel for snø. Konsekvensen er snøfokk som gir ekstra utfordringer, sier statsmeteorologen.

Den kraftigste vinden var altså ventet rundt midnatt og de neste timene. Vindkast på 42 meter i sekundet tilsvarer over 150 kilometer i timen.

Foto: Meteorologisk institutt

Før været nådde kysten pekte statsmeteorologen på flere mulige konsekvenser.

– Konsekvensene av slikt vær er at gjenstander kan bli tatt av vinden. Det er fare for skade på bygninger. Det blir kansellerte avganger for ferger. Strømforsyningen kan bli påvirket, veier kan bli stengt på grunn av trær som velter, og snøfokk kan også føre til kolonnekjøring og stengte veier. Lokalt kan det bli høye bølger.