– Eg hadde slått av hovudstraumen på huset fordi det tora og lynte så enormt, og då eg såg ut glaset såg eg at elva gjekk rundt huset. Det rulla stein og vatnet heldt på å tømme garasjen. Bilane er også flytta rundt på. Det er eit nytt landskap rundt hos her no, og den fine hagen har nok slått følge med elva nedover, seier Kjell Risholm som vart evakuert i dag tidleg.

Ved 06.30 tida måndag morgon vart to personar redda ut av ein einebustad ved Kvila på Breim i Nordfjord i Sogn og Fjordane. Årsaka var at eit kraftig regnvêr natt til måndag hadde fått ei elv til å gå over sine breidder og den gjekk gjennom huset hans.

Det er så langt berre meldt om materielle skadar og ingen personar skal vera skadd.

– Vi har ikkje kontroll

Og fleire stadar i området har det kraftige regnvêret gjort at vatn er på veg å renna inn i fleire hus og fleire vegar er stengt. Naudetatane og frivillige jobbar på spreng.

– Vi har ikkje heilt kontroll. Fleire hus er evakuert og vi håpar det roar seg snart. Det er ville tilstandar. Elva går rett i huset og kjellaren er full i vatn. Det er fleire som har kjellaren full i vatn, seier Joar Flølo i brannvesenet i Gloppen kommune.

Fleire vegar er stengt. Blant desse er E39 Fløtre i Gloppen. Det same gjeldt Fv. 692 i Gloppen, Fv. 60 Utviksfjellet og Fv. 725 mellom Utvik og Moldreim.

– Det som har møtt meg langs vegen her er folk som kjempar mot vassmassane for å berga husa sine frå flaumen, seier reporter Stian Sjursen Takle, som er ved Kvile på Breim.

I tillegg er det mykje vatn på E39 i området Breim, Gloppen og Reed melder politiet.

ELVER OVER ALT: På Breim kjempar innbyggjarane med å berge husa sine mot dei kraftige vassmassane. Foto: Runar Sandnes

Øydelagt veg ved Breim. Foto: nrk.no-tipsar

EVAKUERT: Denne einebustaden vart evakuert. Foto: Stian Sjursen Takle / NRK

