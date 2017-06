Dette er den mest populære songen

SJÅ: Ottar Wiik (bak til venstre) sin hyllest til Sogn og Fjordane, Kåre Sandvik er mannen bak melodien. Her er det solist Einar Bolstad frå Hafslo som framfører songen saman med lokale musikalske krefter i Vik under kabareten Rundballeri hurra! i november 2015. Du trenger javascript for å se video.