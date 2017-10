Denne sesongen får dei meir å kjempe om

NISO-awards, Idrettsgallaen og Kniksenprisen. No skal også volleyballspelarane, både dame og herrar, knive seg imellom om sine eigne prisar.

– Det er veldig bra med slike tiltak som dreg fram gode prestasjonar og viser fram talenta vi har i sporten, seier Lars Fredrik Tvinde i Førde.

Fleire prisar

På tampen av sesongen, truleg i samband med sluttspelet, skal prisar som årets nykommar, årets talent og årets trenar skal delast ut.

Kåringar i Mizunoligaen 2017–2018 Ekspandér faktaboks Årets rookie: Ein spelar som har sin første sesong i eliteserien og viser imponerande sportslege ferdigheiter og er ein spelar å rekne med. Årets talent: Prisen går til den utøvaren som har gjort det mest imponerande sportslege gjennombrotet siste året, som er fødd i 1999 eller seinare. MVP: Går til ein utøvar som utmerker seg på ein slik måte at ho/han utgjer ein skilnad for laget. All star: Spelarar som har gjort ein imponerande sportsleg prestasjon på eit høgt nivå gjennom heile sesongen. Prisen går til eit «drøymelag» med ein diagonal, ein oppleggar, to kantar, to midtspelarar og ein libro. Årets utøverpris: Den utøvaren som utøvarane sjølve meiner har utmerkt seg som ein lagspelar av høg kvalitet, står fram som eit godt førebilete for sporten, viser respekt for både med- og motspelarar og strålar ut idrettsglede. Årets trenar: Prisen går til trenar eller støtteperson som har vist framståande kvalitetar som trenar og som har fått gode resultat gjennom arbeidet med prestasjonsutvikling. Årets dommar: Prisen går til den som har utmerkt seg som ein god, imøtekommande og objektiv dommar med særskilt god evne til å leie ein kamp. Årets arrangør: Prisen går til den klubben som står for kvalitetsmessige og gode arrangement, med god oppslutning og fine rammer. Trenarar og kapteinar på laga utgjer juryen for dei fleste prisane, utanom utøvarprisen som alle spelarar er med å røystar fram. Kjelde: Norges volleyballforbund

Tvinde både trur og håpar at blåtrøyene kan heve meir enn trofeet for seriemeisterskap over hovudet.

– Eg håpar Førde blir godt representerte når prisane skal delast ut, seier Tvinde

Skal motivere

I forbundet seier marknadssjef Iver Horrem at sporten har ynskt seg ein slik pris i lengre tid. Han meiner det er på tide å gi ekstra merksemd til dei som yter det vesle ekstra.

PROFF: Iver Horrem (t.v.), her saman med makker Geir Eithun, var profesjonell volleyballspelar frå 1999 til 2016. Foto: FIVB

Og ikkje berre for cupfinalens mest verdifulle eller beste spelar.

– Vi håpar dette motiverer spelarar og klubbar til å yte litt ekstra. Volleyballen blir framleis driven veldig mykje på dugnad og då er vi avhengige av å skape nokre positive opplevingar. Eg trur slike kåringar er nettopp det, seier han.

Viktige kåringar

– Trur du slike kåringar kan vere med å heve statusen til volleyballsporten?

– Absolutt. Det å bli gjort meir synlege og heidra med pris, motiverer spelarar og klubbar til å yte litt ekstra. Det å bli sett av mange gir meir status.

Tvinde meiner slike kåringar er viktige.

– Det aukar sjølvtilliten for spelarane å få prisen og eit lite klapp på skuldra frå andre enn dei ein spelar saman med gjennom sesongen, seier 28-åringen.

Håpar på prisdryss

Sjølv er Tvinde for gammal for talentprisen og for erfaren til årets nykommar. Derimot kan han gjennom ein god sesong aspirere til både utøvarprisen og plass på draumelaget.

Slik sju av Førde sine dame- og herrespelarar gjorde etter fire sigrar og 12–0 opningshelga.

– Om ein klarer å gjere ein god figur, både som med- og motspelar, så kan ein vel vere ein god kandidat der, humrar han og sjølv trekkjer fram Daniel Eikeland Rød som ein «blå» kandidat til «rookie»-prisen. Årets Talent meiner han blir å finne på Topp Volley Norge.