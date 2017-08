Send oss bilde frå din favorittutsikt. Du kan dela bilde med oss på Facebook-sida vår, bruke emneknagg #nrksf på Instagram, e-post til sf@nrk.no eller som tekstmelding til 1987 med kodeord SF. NB: Våre nettsider likar best bilde tatt i breiddeformat.

Søndag spurde vi «Kva er den vakraste utsikta frå fylket vårt?». Både på Facebook, Instragram, e-post og tekstmelding til 1987 med kodeord SF har det kome inn fleire forslag.

For ei kåring gjort at gjort av Norstat på oppdrag av Norad kåra Gaustadtoppen over Rjukan til den vakraste utsikta i landet.

Kjende toppar i fjellfylket Sogn og Fjordane som til dømes Hornelen, Skåla og Store Skagastølstind fekk null prosent av stemmene.

Her er nokre av reaksjonane frå Facebook og lengre nede i saka ligg fleire bilde.

«I verdas vakraste fylke er utsikta like fantastisk over alt»

«Som å be en mor si hvem av barna som er penest!»

«​Problemet vårt er vel at vi har så mange fine fjell, med fantastisk utsikt.»

Børestein i Luster Foto: Mariann Viken Oppedal

Fedalsnibba. Utsikt over Strynsvatn og Erdal. Foto: Helge Nedretvedt

Familietur på Fanaråken.