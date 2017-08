Det er en undersøkelse utført av Norstat på vegne av Norad som viser at fjellglade nordmenn har rangert Telemarks høyeste fjell helt på toppen av lista.

2002 nordmenn er spurt, og Gaustatoppen slår topper som både Galdhøpiggen i Jotunheimen og Prekestolen i Rogaland.

– Det skjønner jeg veldig godt. Gaustatoppen er et turmål som veldig mange nordmenn har besøkt. På en klar dag har folk en fantastisk utsikt, sier Mette Øinæs Habberstad i Den Norske Turistforening.

15 prosent av de spurte mente Gaustatoppen er fjellet i Norge med finest utsikt. På plassene bak følger Galdhøpiggen med åtte prosent og Prekestolen med fem prosent av de spurte.

– Resultatet overrasker meg også litt, for fjell og fjord er ofte en uslåelig kombinasjon som mange turfolk setter pris på. Samtidig tror jeg også dette handler om at veldig mange kjenner Gaustatoppen og har selv stått på toppen. Når du har slitt deg opp er det noe med å sette litt ekstra stor pris på utsikten.

Jon Ingebretsen fra Sauherad har besøkt Gaustatoppen mer enn 1250 ganger. Han har et helt spesielt kjærlighetsforhold til fjellet. Foto: Privat

– Ikke overraskende

Jon Ingebretsen er i Telemark kalt Mr. Gaustatoppen. Han har sluttet å telle antall turer til toppen, men har besøkt Gaustatoppen over 1250 ganger. Han er ikke overrasket over fjellet troner øverst på lista.

– Gaustatoppen ligger i et område hvor fjellene rundt ikke er så høye. Om Gaustatoppen hadde ligget i Jotunheimen, hadde det ikke vært noen som hadde lagt merke til toppen. Når du står på toppen har du fritt syn over en sjettedel av hele Norge, så det er ganske spektakulært.

I fjor deltok over 5000 mennesker på Norads arrangement med nattevandring til Gaustatoppen. Hittil i år har over 18 000 meldt sin interesse for å delta på turen i slutten av august. Foto: Aleksander Myklebust / NORAD

I fjor deltok over 5000 mennesker på en helt spesiell nattevandring til Telemarks høyeste fjell.

– Det var helt vindstille, klarvær og fullmåne, det var helt magisk! sa ordfører i Tinn, Bjørn Sverre Birkeland etter turen.

I år gjentar Norad, som er arrangør av lysvandringen til Gaustatoppen, suksessen i slutten av august.

– Dette blir en fjelltur utenom det vanlige, her får du Norges fineste utsikt med på kjøpet. Lørdag 26. august går vi verdens vakreste nattevandring for FNs bærekraftsmål, som er målene for en bedre verden uten fattigdom. Sammen danner vi en lyslenke opp fjellet, som et symbol på samarbeidet som må til for å nå dit. Allerede har nesten 18 000 meldt sin interesse for årets tur opp Gaustatoppen og vi håper at mange blir med å gå, sier Eva Bratholm, kommunikasjonsdirektør i Norad.

Gaustatoppen fra helikopter Du trenger javascript for å se video.