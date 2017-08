Kva er den vakraste utsikta i fylket vårt?

Kåringa er gjort av Norstat på oppdrag av Norad.

Gaustatoppen over Rjukan fekk flest stemmer. Medan kjende toppar i fjellfylket Sogn og Fjordane som til dømes Hornelen, Skåla og Store Skagastølstind fekk null prosent av stemmene.

– Det forundrar litt. For vi veit jo at naturen og fjella og kysten i Sogn og Fjordane er attraktiv, seier styreleiar Marino Ask i Sogn og Fjordane turlag.

Folk som NRK Sogn og Fjordane snakka med på gata, kåra Storehesten, Eikåsnipa og Grovanipa som sine favorittar.

Marino Ask er glad i kystlandskap, og meiner Hornelen er i særklasse i fylket vårt, av fleire årsaker.

– Hornelen strekker seg opp mot 900 høgdemeter, og ligg utpå kysten. Du ser nordover og sørover langs kysten, og langt aust i landet, heilt til Jostedalsbreen.

2000 menneske vart spurt i undersøkinga av Norstat. Det at Hornelen ikkje har fått stemmer i det heile tatt, forklarar Marino Ask slik:

– Mange har Gaustatoppen som eit nært fjell. Vi er jo då i den mest folkerike delen av landet. Og det avspeglar vel kanskje litt av svara i undersøkinga, seier leiaren i Sogn og Fjordane Turlag.

– Men det er jo litt subjektivt kva utsikt som er vakrast.

Ask trur undersøkinga er eit teikn på at det ikkje er så mange som har vore på toppane i Sogn og Fjordane.

– Vi må bli endå flinkare til å marknadsføre Sogn og Fjordane, og toppane som er her, seier turlagsleiaren.

Det er mange fine utsikter i nærområda til folk.

– DNT er opptekne av folk skal finne sine favorittutsikter. Og det ser vi at veldig mange har gjort, seier turlagsleiaren.

Dette er Marino Ask sine favorittutsiktspunkt:

Marino Ask sine favorittoppar Foto: Brit Jorunn Svanes / NRK Ekspandér faktaboks Hornelen 889 moh., Bremanger kommune

Fantastisk utsyn over kyst, bre, høgfjell. Særeigen geologi, Devonsk sandstein, og segnomspunnen fjellikon. Keipen 1362 moh., Bremanger kommune, Ålfoten landskapsvernområde.

Spanande vårskitur heilt vest i Noreg. Start frå «Hylle sju» opp frå Førdedalen. Blægja 1304 moh., Askvoll kommune

Spektakulært utsyn mellom to fjordar i Sunnfjord. Alden 480 moh., Askvoll kommune

«Den Norske Hesten», nasjonalt seglingsmerke. Sjeldan høgt mest «i» Nordsjøen Pollatiden 541 moh., Solund kommune

Utsyn over eit av dei mest inngrepsfrie kystlandskap i landet. Solund er med sine vene lyngkledde øyar, steile berg og smale sund fantastisk og oppleve også frå kajakk eller robåt. Rambera 1623 moh., Vik kommune

Sognefjorden til endes! Tel kommunar i Sogn og Fjordane du ikkje ser herifrå. Beitelen 678 moh., Aurland kommune

Midt i verdsarven der fjorden deler seg. Storslått utsyn opp via høgdegarden Stigen. Falketind 2067 moh., Årdal kommune, Jotunheimen Nasjonalpark

Magisk topp aust om Noreg sin største canyon, Utladalen. Verkeleg ein klassikar. Godvêrstur. Store Soleibotntind 2083 moh., Luster kommune, Jotunheimen Nasjonalpark

Midt i Hurrungane med kremtoppar i alle himmelretningar Storebjørn 2222 moh., Lom kommune. Jotunheimen Nasjonalpark

Mest å rekne som fylkestopp i Sogn og Fjordane. Tek ein turen via grensefjellet Gravdalstind, 2113 er ein «innanfor». Vårskitur av ypparste slag. Førsteval når Sognefjellsvegen opnar om lag 1. mai. Vangsen 1757 moh., Luster kommune, Breheimen Nasjonalpark

Jostedalen sitt «nasjonalfjell» byr på nydeleg snø vinter og til langt ut på sommaren. Jonsok–skituren går til Vangsen. Verkeleg stort utsyn til «Josten», Breheimen og Hurrungane. Styggevatnet om lag 1200 moh., Luster kommune, Jostedalsbreen Nasjonalpark. Kajakktur med utsyn til kalvande brefall frå Jostedalsbreen. NB: Hald avstand til breen og opptre med varsemd. Flatbrehytta 994 moh., Sogndal kommune, Jostedalsbreen Nasjonalpark Supphellebreen tett på stien med storslege utsyn mot Fjærlandsfjorden i sør. Lodalskåpa 2083 moh., Stryn kommune, Jostedalsbreen Nasjonalpark

«Vestlandsdronninga» ber namnet med rette. I grenseland mellom vene Austlandsfjell og stupbratt Vestland. Minne for livet. Sankta Sunnevahornet 689 moh., Vågsøy kommune

Sildegapet, Stadhavet og «nunatak-landskapet» Stad- halvøya i nordleg retning. Lettgådd fjelltopp med unikt utsyn.