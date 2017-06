Vuolit promillarádji

72 proseantta jerrun olmmoin hálidit unnidit alkohola promille rájá go lea meara alde. Dál lea lohppi jođihit fatnasa 0.8 proseantta alkoholain, biila fas jos dus lea unnit go 0.2 proseantta alkohola varas. Kantar TNS Gallupa jearahallan čájeet ahte olmmo hálidit seama ollu promille rájá fatnasa vuodjimis go biila vuodjimin.