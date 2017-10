– Vi fikk gatelys i fjor desember, og nå fikk vi pris for arbeidet, sier hun.

Siri Stångberg er en av fire damer i Gártnetluohká boligfelt, som engasjerte seg for å få gatelys til gangveien, som deres barn bruker når de går til skolen.

Karen Lovise Siri Stångberg Foto: Johan Ánte Utsi / NRK Sápmi

Finnmark fylkkeskommune valgte Karen Lovise og vennene med begrunnelsen:

«Disse damene fortjener prisen, og det er en måte å påskjønne deres engasjement for trafikksikkerhet, for nærmiljøet, for folkehelse og livskvalitet.»

Karen Lovise Siri Stångberg vant prisen sammen med vennegjengen Lovisa Mienna Sjøberg, Liv Karin Klemetsen ja Risten Turi Aleksandersen.

Her er søknaden som de vant prisen med.

I tillegg til damene fra Kautokeino var det to andre kandidater til prisen. Bernt Oldernes «Teoriappen AS» ogTransfarelv brøytelag.

Får pris og kunstverk

Trafikksikkerhetsprisen er en årlig markering for å hedre vanlige folk som viser innsats for å bedre trafikksikkerheten i fylket.

Offisiell prisutdeling gjennomføres under fylkestingets samling 25. oktober i Vadsø.

Prisen er et pengebeløp på 30 000 kr, samt et kunstverk.

– Kanskje vi bruker prispengene til å forbedre gangveien enda mer, sier Karen Lovise.

Men legger til at hun må ha et møte med gjengen først.