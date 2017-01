Uenig: «Kaos» på Sametinget eller ikke?

– Slik jeg ser det er det ikke noe kaos.

Dette sier en av de fire som er i sametingsrådet, Inger Eline Eriksen til NRK Sápmi. Hun har allerede akseptert nåværende presidents, Vibeke Larsen, sin fratredelse. Istedenfor å henge med hodet ser Eriksen nå fremover til neste plenumsmøte.

– Under neste møte kommer det til å bli ordnet opp i disse problemene. Nå har vi tid til å tenke hvordan vi skal løse dette og høre hva andre partier tenker.

Klarhet

Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo (Norske Samers Riksforbund, NSR) sitter nå på sidelinjen og skuer over det politiske landskapet. Og i landskapet ser hun kun strenger som er viklet sammen.

Det Keskitalo nå søker etter er klarhet i en innviklet, og til tider betent sak.

– Jeg forventer at de som har tatt makten fra oss (red.anm. Arbeiderpartiet, Árja og Høyre) legger frem hvordan situasjonen er. Er det grunn til at de skal fortsette å styre, og er det slik at de har en president som er klar for å ta over?

Sametingets rådsmedlem Eriksen sier at det å styre på Sametinget har vært en del av planen siden valget. Men dersom hun og Árja ikke får de slik de vil ha det så kan det nok en gang bli kastet mørke skyer over samenes folkevalgte forsamling.

– Det er tydelig at det må være flertall i plenumsmøtet for hvem som skal styre. Det er mange som støttet mistilliten mot NSR-rådet. Jeg ser mørkt på det at NSR skal styre alene, sier Eriksen.

Overrasket

NSRs presidentkandidat, Keskitalo, har som sagt bivånet kaoset i roligere omgivelser. Når det ble klart at nåværende sametingspresident, Vibeke Larsen, trekker seg fra presidentvervet ble Keskitalo overrasket.

TREKKER SEG: Her er Vibeke Larsen på talerstolen under gårsdagens ekstraordinære nominasjonsmøte i Lakselv 28.01.2017. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

– Det var en ganske overraskende beskjed, spesielt for oss som ikke er i Ap. Deres medlemmer kan ha vært informert om dette, men dette var ikke ventet.

Slik som tingenes tilstand er per dags dato så fikk Vibeke Larsen være Sápmis mektigste person i fire måneder. En slik kort periode er slett ikke vanlig mener Keskitalo.

– Siden hun kun har virket som sametingspresident i noen uker så vil jeg si at det er uvanlig.