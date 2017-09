Sønnen mobbet tre år i barnehagen - ble ikke tatt seriøst

– Jeg tok kontakt med barnehagen da jeg oppdaget hva som hadde skjedd. De lovet at de ville begynne å jobbe med saken, men ingen ting skjedde i løpet av de tre årene dette foregikk, opplyser Anne Merete Kitti til NRK Sápmi.

Anne Merete Kitti har brukt mye tid på å hjelpe sin sønn i denne vanskelige tiden. Foto: Marit Sofie Holmestrand / NRK

Karasjok-kvinnen tok første gang kontakt med barnehagen i slutten av 2014, da hun oppdaget store endringer i adferden til sin sønn.

– Jeg oppdaget at han ikke hadde lyst til å gå til barnehagen. Han hadde alltid vondt i magen eller i hodet. Og en kveld så jeg at han hadde blåmerker på ryggen i et område hvor du ikke kan få slikt bare gjennom vanlig lek. Da så jeg bitemerker og jeg spurte ham rett ut hva som hadde skjedd og han fortalte meg hva som hadde skjedd, forteller Kitti.

– Ble ikke tatt seriøst

Ut fra det sønnen kunne fortelle skjønte hun fort at det ikke var snakk om noen enkelthendelse. Mobbingen og plagingen hadde foregått over lengre tid.

Hun føler at barnehagen ikke tok saken seriøst.

– Ingenting ble gjort. Det ble aldri innkalt til møte om saken. Det ble heller ikke holdt noen samtaler om dette.

Kommunalleder for oppvekst og kultur, Arnulf Soleng. Foto: Kjetil Solhøi / NRK

Deretter tok Kitti kontakt med barnevernet. De tok kontakt med barnehagen, men Anne Merete Kitti har aldri fått vite hva som ble sagt eller hva som er gjort.

– Da det hadde gått en stund skrev jeg en mail til Fylkesmannen i Finnmark. De åpnet en tilsynssak. Kommunalleder for oppvekst og kultur, Arnulf Soleng, bekrefter dette overfor meg. Men ingenting endret seg, sukker Kitti.

Soleng er sykmeldt og er ikke tilgjengelig for kommentar.

Anne Merete Kitti har også tatt kontakt med den pedagogisk-psykologiske tjenesten i kommunen. I juni 2017 gikk Anne Merete Kitti til politiet og anmeldte kommunen for å ha gjort for lite med saken.

Ordføreren: – Vi følger prosedyrene

Ordføreren i Karasjok, Svein Atle Somby (Ap), sier han ikke kan uttale seg om den konkrete saken til Anne Merete Kitti.

Men han understreker at kommunen tar det seriøst at det meldes om tilfeller av grov mobbing både i barnehagen og skolen.

– Vi har prosedyrer for hva vi skal gjøre når slike saker meldes inn, og jeg vil hevde at vi følger disse prosedyrene. Men det er veldig trist å høre at slikt skjer og barna skulle ikke trenge å oppleve slikt. Derfor må vi sette inn store ressurser på dette, sier Somby.

Ordfører Svein Atle Somby synes det er trist at barn lider på grunn av mobbing. Foto: Mattis Sara Wilhelmsen / NRK

Hva konkret har kommunen gjort for å forebygge mobbing?

– Vi har satt inn ressurser for å få bukt med mobbingen. Det er blant annet satt av èn stilling til å jobbe bare med tiltak mot mobbing. Og flere er med på å jobbe med tiltak mot mobbing. Det betyr at vi har styrket arbeidet mot mobbing, bedyrer Somby.

Nå har sønnen til Anne Merete Kitti begynt på barneskolen, og situasjonen for ham har bedret seg betraktelig.