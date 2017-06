Sávzzat menddo njoazi

Gumppet goddet sávzzaid go dat leat menddo njoazi, dan dat oaivvilda Oslo, Akershusa ja Østfolda fuođđulávdegottejođiheaddji Øyvind Solum, maŋŋel go 150 sávzza leat goddon gumpii Hurdal ja Gran guovllus. Dasa eai mieđa boanddat, ja dadjet unnán erohus ruohttá go sávza 35 dahje 40 kilomehtera tiibmui.