Samiskinspirert mynt og frimerke til 100-års jubileum

– Norges Bank lager fra tid til annen minnemynter for å markere store begivenheter i Norsk historie og samfunnsutvikling. Vi mener dette jubileet er en slik viktig begivenhet.

Dette sier kommunikasjonssjef i Norges Bank Therese Riiser Wålen til NRK Sápmi.

SPENT: Therese Riiser Wålen er spent på mottagelsen av den samiske markeringsmynten som blir lansert i Trondheim 7. februar. Foto: Norges Bank

Hun har sett en ny markeringsmynt bli til, og hun er spent på mottagelsen. Riiser Wålen mener de har klart å produsere en mynt som reflekterer det samiske samfunnet.

– Vi håper den blir godt mottatt. Vi synes hvert fall det har blitt en veldig flott mynt som vi mener symboliserer samisk historie og kultur godt.

Fornøyd

Barnebarnet til Elsa Laula Renberg, Ninni Renberg Berge, er en av personene som gir uttrykk for at hun er veldig fornøyd med nylanseringen av både mynten og frimerket.

– Det er et meget bra tiltak! Det er på tide at vi viser vår stolthet og at vi viser at det samiske eksisterer i dette landet, sier Renberg Berge.

STAS: Ninni Renberg Berge sier seg fornøyd med dette tiltaket og håper dette er med på at samene får vist sin stolthet. Foto: NRK

Når nyvinningene blir lansert for det norske markedet tror Renberg Berge at Norge kommer til å sperre øynene opp.

– De fleste menneskene i Norge vil oppdage at det er en 20-kroners mynt med samisk motiv, det er en veldig fornuftig ide av den Norske Bank.

Første av sitt slag

Kommunikasjonssjefen i banken, Riiser Wålen, regner med at dette er den første markeringsmynten med et samisk motiv.

– Så vidt meg bekjent så er det nok første gangen vi lager en markeringsmynt med slike motiver.

Nå mener barnebarnet til Laula Renberg at det samiske folket kan være stolt over sitt folkeslag.

– Nå synes jeg det er på tide at vi kan heise flagget til topps, og at vi blir sett og får de samme rettighetene som alle andre har, sier Renberg Berge.

Frimerket med det samiske motivet kommer til salgs fra mandag 6. februar.