Sameblod vant Nordens største filmpris

– Takk alle som var med!! Dere er fantastiske. Takk alle medvirkende, produsent og samprodusenter, finansiører og teamet. Takk til alle som har hjulpet. Og takk til alle eldre samer for at dere eksisterer og er en inspirasjon og takk til dere som jeg har fått intervjue. Uten dere ville vi ikke vært her, skriver regissør Amanda Kernell på sin Facebook-side.

Prisen på 1 million svenske kroner ble delt ut lørdag kveld under Göteborg film festival.

Her er juryens begrunnelse:

«Prisen tildeles en film med et universelt tema som kommuniseres gjennom en smertelig aktuell portrettering av en minoritetskamp. Hovedkarakterens reise, de vanskelige valgene og oppoffringen hun må gjøre, er ikke bare veldig vel dramatisk begrunnet, men lykkes også med å fortelle en gripende historie om identitet i en hard historisk kontekst. En imponerende debutfilm med en kraftfull framføring i hovedrollen.»

– Velfortjent

Direktør Anne Lajla Utsi i Internasjonalt Samisk Filminstitutt er veldig glad for at Amanda Kernell har vunnet denne store og prestisjefulle prisen.

– At Amanda Kernell vinner den største nordiske filmprisen «Dragon Awards» med sin første spillefilm «Sameblod», er så velfortjent. Vi vet hvor hardt hun har jobbet med filmen i mange år og dette er først og fremst en anerkjennelse av Amanda Kernells filmtalent, sier Utsi.

Lene Cecilia Sparrok gjør en stor rolle i sin debutfilm. Foto: Sami Blood © Sophia Olsson

– At nettopp Sameblod, som handler om et av de mørkeste kapitler i samisk historie og den personlige smerten dette påførte så mange samer, vinner en slik pris i Norden, betyr mye for oss alle. Takk for denne sterke og vakre filmen Amanda Kernell og for alle filmpriser du samler verden over, uttaler Utsi.