Oljerørutbygging: – Prostitusjon og økt misbruk av narkotika

– Det er svært uheldig at småsamfunn så å si over natten blir gjort om til «mannssamfunn», der kvinnene i en periode over flere år blir i et klart mindretall. Med dette følger prostitusjon, økt vold samt økt misbruk av narkotika og alkohol, opplyste Jackie Fielder under gårsdagens møte på Stortinget med norske stortingspolitikere.

MYE PÅ HJERTET: Fra venstre advokat Michelle Cook, historiker LaDonna Brave Bull Allard og kampanjekoordinator Jackie Fielder. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Fielder hører til urfolksgruppene Mnicoujou Lakota og Mandan-Hidatsa. Hun jobber som kampanjekoordinator for Lakota People`s Law Project.

– De fleste i disse samfunnene er urfolk. Derfor går dette sterkt utover urfolkenes kultur, sosiale liv og sikkerhet, forklarer Fielder.

Kobler sammen med forsvinningen av urfolkskvinner

Fielder mener det er en sammenheng mellom utbyggingen av oljerør i Nord-Amerika og forsvinningen av urfolkskvinner.

– I Canada er det forsvunnet rundt 2200 urfolkskvinner i løpet av de siste tretti årene. I USA er det ikke laget lignende statistikker, men her er det også mange urfolkskvinner som har forsvunnet i løpet av de siste årene, sier Fielder.

Kvinnene fra Standing Rock poserer for fotografen. Foto: Dan Robert Larsen / NRK

De opplevde gummikulene, tåregassen og høytrykksspylerne, da de protesterte mot den omstridte oljerørledningen Dakota Access Pipeline i Nord Dakota i USA. Nå ønsker de å stoppe pengestrømmen til andre lignende oljerør.

Kvinnene fra Standing Rock skal i dag klokken 14 ha et møte med etikkrådet for det norske oljefondet.

De håper at etikkrådet vil gå med på å trekke tilbake lån som er gitt til prosjektet.

Flere store prosjekter i anmarsj

Dakota Access Pipeline er ikke det eneste oljerørprosjektet urfolkene i USA og Canada frykter.

Nå jobbes det på spreng med å få stoppet Keystone XL (TransCanada), Trans Mountain (Kinder Morgan), Energy East (TransCanada), og Line 3 (Enbridge).

– Dersom banker fortsetter med å skade våre kvinner, barn og eldre, kommer vi til å fortsette med å tvinge bankene til å selge seg ut ved å få vanlige kunder til å skifte bank, sier Fielder.

I går ettermiddag hadde urfolkskvinnene møte med DNB. Etter møtet med etikkrådet for oljefondet kan folk i Oslo møte dem på Kulturhuset klokken 17.00-19.00.

Etter Norgesbesøket går ferden videre til Zürich for å diskutere saken med sveitsiske banker og til Frankfurt for å informere tyske banker i sine synspunkter om etiske investeringer.