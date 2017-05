NVE advarer om storflom i nord: – I så fall blir vi fast

– Om det blir storflom så kommer ikke vi oss bort herfra, for da går elva over veien, forteller Solveig Boine Nikkinen.

BLIR FAST: Solveig Boine Nikkinen peker ut mot hvor det kan flomme over, og dersom det gjør det, så kommer ikke hun seg noen vei. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Hun bor nesten 50 km fra hovedveien, i Anárjohka i Karasjok kommune i Finnmark. Dit går det kun en grusvei. På det laveste er ikke veien høyt over elveleiet.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) sier til NRK at det er høy fare for flom i vassdragene i Finnmark og Troms denne sommeren. De har beregnet det til 80 prosent sannsynlighet for at det blir storflom, og 30 prosent mulighet for at man får 50 års flom.

– Det er veldig mye snø som skal smelte, så på lengre sikt så er det stor flomfare i flere vassdrag i Troms og i Finnmark, sier hydrolog i NVE, Erik Holmqvist.

STUORRAGEAĐGI: Denne steinen I Karasjok kommune brukes ofte som flommerke. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Ikke ventet varme

Dermed kan Boine Nikkinen, som også driver med villsauhold i Anárjohka-dalen, ha grunn til bekymring.

– Det er jo snakk om sikkerhet også. Om det blir flom, og noen av oss som bor her oppe blir syke, så kommer vi oss ingen vei, sier hun.

Våren i Finnmark og Troms har vært kjølig, og snøen på fjellet har ikke smeltet. Noe som har bydd på utfordringer spesielt for reindrifta.

NVE: Hydrolog ved NVE, Erik Holmqvist, sier det er stor sannsynlighet for flom i Troms og Finnmark. Foto: Magret Helland / NRK

Ifølge meteorologene er det foreløpig ikke mange varmegradene i vente.

– I Tromsø er første dagen i dag med null centimeter snø ved målingen, men vi skal ikke langt opp i høyden før det er mye snø. Det blir heller ikke noen dramatiske temperaturøkninger den nærmeste uken, sier meteorolog ved værvarslinga i Nord-Norge, Mathilde Hallerstig.

Kommune i beredskap

Den kalde værtypen gjør at beredskapssjefen i Karasjok kommune, Helge Nystad, foreløpig tar det med knusende ro.

– Vi har en beredskapsplan som vi følger, og vi har fått beskjed fra Fylkesmannen om at det kan bli flom, men det er såpass kjølig at flommen kommer iallfall ikke ennå, sier Nystad.

BEREDT: Beredskapssjef i Karasjok kommune, Helge Nystad, sier at de er beredt dersom det blir flom. Foto: Samuel Frode Grønmo / NRK

Dersom det plutselig kommer en hetebølge så vil det bli fart i snøsmeltingen, og flomfaren blir stor, ifølge NVE.

Og om det skjer, så er kommunens beredskapsplan å flytte folk som bor ute på nesene i sikkerhet, i tillegg til å sikre veier.

– Man må ta egne forholdsregler, tenke over om man har ting eller buskap som er i fare ved en eventuell flom. Slik som oss, må tenke på sauene, sier Solveig Boine Nikkinen.