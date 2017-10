Jon Rønningen forteller åpenhjertelig om hans tipoldefar Ole Nilsen Ravna (1841-1906), som var en av to samer som gikk sammen med den kjente polfareren Fridtjof Nansen over Grønland i 1888.

– Jeg er utrolig stolt over mine samiske røtter, sier Jon.

Selv om den dobbelte OL-mesteren er åpen om hans samiske identitet, så har Norske medier unnlatt å skrive om hans etnisitet.

I forbindelse med Rønningens bokutgivelse skrev riksavisen VG om OL-helten Jon Rønningen: – Planla dødelig dose med heroin , men nevnte ikke hans samiske identitet.

Dagbladet skrev om hans selvmordsforsøk og angsten , men ikke om hans røtter.

Ikke vanlig å spørre om etnisitet

NRK-journalisten Eskil Wie Furunes unnlot også å nevne om den samiske bakgrunnen til Jon Rønningen, når han skrev om bryterens kamp på utsiden av matta . Han forklarer unnlatelsen med at han ikke er så opptatt av etnisitet når han intervjuer folk.

– Jeg spurte ikke om det, men det burde jeg kanskje ha gjort, sier han.

Fikk polfarerens kjempekrefter

Jon Rønningen har vært på gravplassen til hans tipoldefar i Lakselv for en stund siden, og der så han en bauta hvor årstallet 1888 skinte.

– Da tenkte jeg for meg sjøl, Jasså! Var det du som gav meg den krafta, for det var nøyaktig hundre år etter at de gikk på isen, at jeg brøyt på OL i Seoul og vant gullet, sier Jon Rønning.

Jon Rønning med hans bestefar Per Varsi, som i sin tid har hatt flere basketak med reinsdyr, enn andre menn.

Bryteren fra Tana i Finnmark er glad i historie, og han har et veldig avslappet forhold til hans identitet.

– Jeg har alltid vært åpen om det i alle år og vært veldig stolt av det. Jeg har egentlig ikke tenkt så mye over det. Det har bare vært helt naturlig for meg.