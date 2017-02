– Det er gledens dag å avduke dette skiltet, vi har jobbe lenge med dette. Hensikten er å vise at Harstad er også en samisk kommune, det skiltet vil også være et symbol at Harstad en en raus og inkluderende kommune, sier Harstad-ordfører Marianne Bremnes.

Hun og tidligere varaordfører Barbro Lill Hætta avduket skiltet ved Ervika.

Harstad er også Hárstták. Nye stedsnavnskilt avduket 6.februar. Du trenger javascript for å se video. Harstad er også Hárstták. Nye stedsnavnskilt avduket 6.februar.

Stolt av nye skilt

Barbro Lill Hætta bor i Harstad, hun er stolt over at hjembyen hennes har fått sitt samiske navn godkjent. Dette er et navn som er blitt brukt gjennom flere generasjoner.

Hætta mener at skilting også er viktig for den samiske identiteten.

– Det er fantastisk og på sin plass. Neste gang jeg kommer kjørende forbi skiltet, så kan jeg tenke at dette er mitt hjem, sier Hætta.

Statens vegvesen har jobbet raskt for å få opp skiltet til samenes nasjonaldag.

Geir Jørgensen, avdelingsdirektør ved Statens vegvesen. Foto: Mathis Eira / NRK

Avdelingsdirektør Geir Jørgensen i Statens vegvesen var tilstede ved avdukningen.

– Jeg registrerer at både den samiske befolkningen og kommunen er glad for at skiltet er kommet opp, og da er vi fornøyd, sier Jørgensen.