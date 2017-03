Frist for å betale årsavgiften

I dag er siste frist for å betale årsavgiften for motorkjøretøy, melder avisen Fremover. Skatteetaten har sendt ut krav for 3,8 millioner kjøretøy i år, det er en økning på 70.000 fra i fjor. Dersom du ikke betaler årsavgiften innen fristen, vil du uansett grunn, måtte betale en tilleggsavgift til Statens innkrevningssentral.