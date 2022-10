Ettårs markering av Fosen-dommen:– Nå må regjeringen se galskapen i det her

– Arealinngrep på våre beiteområder skaper en usikker framtid for barn og unge i Sápmi. Det har skapt tillitssvikt til rettsstaten som skal beskytte samenes menneskerett til å kunne utøve vår egen kultur, sa Elle Márgget Nystad i sin appell til de fremmøtte.

Hun er nyvalgt ungdomsleder i Norske Samers Riksforbund (NSR), som er det største partiet på Sametinget.

Nystad og flere andre brukte ettårsdagen til å rette skarp kritikk mot regjeringen fordi de opplever at regjeringen ikke respekterer dommen.

I oktober 2021 slo Høyesterett fast at utbyggingen av vindkraft på Fosen i Trøndelag var i strid med menneskerettighetene og samenes rett til kulturutøvelse. (ekstern lenke)

Reindrifta vil at turbinene rives, mens regjeringen vil gå i gang med en utredning for å finne en løsning der man unngår å rive vindkraftanleggene på Fosen.

LEGGER PRESS: NSR-N ungdomsleder Elle Márgget Nystad håper på at regjeringen vil høre på de. Foto: Mette Ballovara / NRK

Håper å legge press på regjeringen

Sammen med Motvind Norge, Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har NSR hatt flere markeringer om Fosen-dommen rundt om i Norge de siste dagene.

Tirsdag var det klart for stor markering på Eidsvoll plass utenfor Stortinget (ekstern lenke).

Nystad håper markeringene vil sette press på regjeringen.

– Det er spesielt tungt for de unge å se at det på deres beiteområder er vindmøller, og at de blir hindret i å gjennomføre tradisjonell reindrift, sier hun.

Nystad forteller at det er tungt for de unge både fysisk og psykisk, og at fremtiden for unge reindriftsutøvere er usikker på grunn av vindkraftverkene.

– Vi tror og håper at regjeringen hører på oss, og det bør de gjøre, påpeker hun.

MARKERING I KARASJOK: Også utenfor Sametinget i Karasjok ble det tirsdag markert at det er ett år siden Høyesterett avsa dom i saken om vindkraftutbygging på Fosen i Trøndelag. Foto: Berit Solveig Gaup / NRK

Vil fortsatt ha vindkraft på Fosen

Statssekretær i olje- og energi departementet, Elisabeth Sæther, forstår at reineierne er lei av å vente på en avklaring på hva som skjer etter dommen.

UTREDNINGSPLIKT: Statssekretær i Olje- og energi departementet Elisabeth Sæther påpeker at myndighetene har utredningsplikt i denne saken, som de må overholde. Hun minner også om at Høyesterett ikke sa noe om hva som bør skje med vindturbinene. Foto: Lemet Johanas Nystad / NRK

Regjeringen har startet en prosess for å finne ut hvilken kunnskap som ligger til grunn for at de skal kunne fatte et vedtak som innfrir folkerettslige forpliktelser for Norge, Fosen og reindriftssamene.

– Det arbeidet er vi godt i gang med. Vi sendte et program med forslag til utredning til konsultasjon både til reindrifta på Fosen, og til Sametinget nå i høst. De har sagt ja til konsultasjon, sier Sæther.

Regjeringen er opptatt av å finne løsninger som står seg i ettertid. De ønsker også å finne gode, avbøtende tiltak.

– Så skal jeg være så ærlig å si, at det er klart at fra regjeringshold, så har vi et mål om at vi fortsatt skal ha vindkraft på Fosen, sier Sæther.

DROPPET KOFTE: Reineier Terje Haugen vurderte å møte utenfor Stortinget med vrengt kofte, men droppet det. Han har nærmest ikke ord for å beskrive hvor rystet han er over at staten fortsatt lar menneskerettighets brudd pågå ett år etter at dom er avsagt i Høyesterett. Foto: Mette Ballovara / NRK

– Vi har ikke all verdens med tid

Terje Haugen er leder for nordgruppen i Fovsen njaarke reinbeitedistrikt.

Han er oppgitt over den behandlingen de nå får etter å ha vunnet i Høyesterett.

Til det kjedsommelige har han og hans kolleger på Fosen gitt regjeringen beskjed om at utredninger ikke fører til noe. Høyesterett har sagt at konsesjonen som departementet har gitt utbygger, samt tillatelsen til ekspropriasjon, er ugyldige.

Da er og blir svaret fra reindrifta at vindturbinene skal rives, påpeker Haugen.

Og han har en klar beskjed til regjeringen:

– De bør begynne å rydde opp. De bør se galskapen i det her.

og legger til:

– De har ikke tidsfrist. De gjemmer seg bak om at krenkelse kommer senere. Det er bare tullprat. Krenkelsen startet da vindkraftverket ble bygd, og vi har ikke all verdens med tid før nord-Fosen siida eller Fosen for øvrig blir en saga blott.

– Vi vil ha tilbake reinbeiteområdene. Det er det vi skal ha, sier han bestemt.

Stortingsrepresentanter fra partiene SV, Rødt, MDG og Venstre støtter reindriftas krav. De ga også krasse karakteristikker av regjeringens behandling av saken. I Stortingets spørretime onsdag er det også flere statsråder som må svare på spørsmål om Fosen-saken.

All denne støtten varmer, forteller Haugen.

– Kampen er ikke over. Aldri i verden om kampen er over. Der tar de skammelig feil.