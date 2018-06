En artikkel på NRK Sápmis nettsider har gjort den nyoppstartede foreningen Dyrenes Røst forbannet.

Dyrevernsforeningen har anmeldt både lederen i Samisk fangst- og utmarksforening, Johan Ingvald Hætta, og tidligere sametingsrepresentant i Sverige, Ol-Johán Sikku, for oppfordring til ulovlig jakt.

– Det er forbudt å oppfordre til straffbar handling. Det er alvorlig og bør føre til reaksjoner fra politiet. Det er et stort problem med omfattende lovbrudd under vårjakta, og flere er straffet for dette, sier leder Jenny Rolness.

Politiet bekrefter å ha mottatt anmeldelsen.

– Saken skal nå vurderes av en jurist, sier Håkon Kvandal i Finnmark politidistrikt.

Leder for Dyrenes Røst, Jenny Ryssdal Rolness. Organisasjonen er bare et halvt år gammelt. Foto: Privat

– Hån mot våre tradisjoner

Jegerne i Kautokeino har tradisjonelt jaktet på ender på våren.

Derfor ble det i 2013 innført en ordning slik at de, som eneste i landet, lovlig får jakte ender på våren.

Men denne ordningen begrenser den tradisjonelle jakten, blant annet til noen få vassdrag og fuglesorter.

I forrige uke reagerte leder i samisk fangst- og utmarksforening på at jakta etter hans mening er sterkt begrenset. Det kun er tillatt å skyte 150 ender i løpet av hele jaktperioden.

Med rundt 100 søkere blir det én eller to ender per jeger.

– Vi kan ikke lenger akseptere ordningen slik den er i dag. Det er en hån mot våre tradisjoner, sa leder Johan Ingvald Hætta til NRK i forrige uke.

Hætta anmodet sine medlemmer om å jakte slik de tradisjonelt har jaktet. Dette innebærer blant annet at man jakter på fugler som ikke er lov å skyte om våren.

Han mener at saken burde prøves i norske domstoler for å finne ut om deres jakttradisjoner er lovlige, eller ikke.

Johan Ingvald Hætta vil beholde jakten slik den tradisjonelt har vært. Foto: Frode Grønmo / NRK

Vil ha lovlig vårjakt

Hætta benekter at han har gjort noe ulovlig.

– Det er lov å anmelde. Vårt mål er ikke å bli anmeldt eller få medieomtale. Vårt mål er å få lovlig vårjakt på ender.

Forsker og tidligere sametingsrepresentant i Sverige er også anmeldt i samme sak.

Tidligere sametingspolitiker i Sverige, Ol-Johán Sikku, sier at han bare har forklart jegerne hvilke protestmuligheter de har. Foto: Nils-Josef Labba / SVT Sápmi

Han oppfordret jegerne til å protestere ved å avtale et tidspunkt hvor alle sammen drar ut og jakter samtidig, og gjøre det på deres tradisjonelle måte uavhengig av hva loven sier.

– Jeg frykter ikke noe. Demokratisk sett har jeg rett å snakke og fortelle folk hvilke muligheter som finnes til å protestere når man mener at noe er feil. Å prøve å kneble en stemme som man ikke synes noe om er en hersketeknikk, svarer Ol-Johán Sikku.

– Mitt forslag var å gjøre en planlagt aksjon sammen for å få oppmerksomhet fra myndighetene. Det er i et demokratisk samfunn lov å få oppmerksomhet på den måten om et samfunnsproblem, mener Sikku.