Domstol refser Trump-beslutning om Dakota-rørledningen «The Black Snake»

Dommer James Baosberg i Washington DC har besluttet å pålegge Trump-administrasjonen og Army Corps of Engeniers ny utredning av miljøkonsekvensene av prosjektet med den omstridte oljerørledningen Dakota Acces Pipeline (DAPL), som nå bygges gjennom Souix-indianernes reservat Standing Rock i USA.

Dommer Boasberg var spesielt opptatt av at konsekvensene for vannforsyning, jakt og fiske for de berørte urfolkene ikke var godt nok utredet, melder den amerikanske nyhetsstasjonen NPR (ekstern lenke).

Det gikk en stund hardt for seg i Standing Rock i forbindelse med protestene mot byggingen av DAPL. Foto: APTN

Hvorvidt den videre utbyggingen og bruken av rørledningen må stanses, vil først bli avgjort senere, heter det i dommen.

Kampen mot Dakota Access Pipeline anses som den største urfolksprotesten i USA på 100 år.

En viktig symbolsk seier

Dermed har Standing Rock-reservatet vunnet en viktig symbolsk seier i kampen mot oljerørledningen, som de frykter vil ødelegge nærmiljø, vannforsyning og steder med særlig kulturell og religiøs betydning for urfolkene i Standing Rock.

Tidligere president Barack Obama beordret stans i utbyggingen rett før han gikk av. President Donald Trump ga i en presidentordre i januar i år tillatelse til å fortsette byggingen av oljerørledningen Dakokta Access Pipeline (DAPL), etter store protester.

Protestleiren i nærheten av reservatet i Standing Rock ble denne våren beordret evakuert av sikkerhetsmessige grunner. Den ventede vårflommen begynte å bli en trussel for demonstrantene. Foto: APTN

Byggearbeidene ble gjennomopptatt i vår.

Den omstridte rørledningen skal transportere olje fra Nord-Dakota gjennom Sør-Dakota og Iowa til Illinois, og passerer indianerreservatet Standing Rock Sioux Tribe.

Deler av anlegget ble tatt i bruk i juni 2017.