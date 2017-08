– Urfolk trenger vår anerkjennelse

Verdens urfolksdag 9. august ble etablert av FN i 1994, og henter sin opprinnelse fra det første møtet i FNs arbeidsgruppe for verdens urfolk 9. august 1982.

Tema for årets urfolksdag er 10-årsjubileet for FNs erklæring om urfolks rettigheter som ble vedtatt i FNs generalforsamling 13. september 2007.

Komunnal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H) Foto: Kåre Riibe Ramskjell / NRK

– Vi er glade for at urfolkserklæringen ser ut til å ha bidratt positivt. Likevel vet vi at mange urfolksgrupper rundt omkring i verden fremdeles lever under krevende forhold. Norge har et ansvar for også i fremtiden å delta i arbeidet med å bedre kårene for verdens urfolk, påpeker statsråd Sanner til regjeringens hjemmeside.

Sanner sier at de på nasjonalt nivå har viktige oppgaver fremover. Han viser til at i konsultasjoner med Sametinget har Kommunal- og moderniseringsdepartement jobbet med en proposisjon om lovregler for konsultasjoner.

– Det pågår et arbeid med å styrke samenes rett til deltakelse i beslutningsprosesser.

– Mangelfulle konsultasjoner

Sametingspresident Vibeke Larsen sier i sin pressemelding at grunnregelen fra urfolkserklæringen om at urfolk skal gi sitt frie og informerte forhåndssamtykke gjennomføres ikke.

– Det er eksempler på at direkte berørte samer eller sametingenes nei til inngrep i samiske områder ikke respekteres.

Sametingspresident Vibeke Larsen Foto: Dan Robert Larsen / NRK

Som eksempel trekker hun frem gruver og vindmølleparker som får tillatelser til oppstart.

– Selv om det samiske folk tydelig har sagt nei fordi prosjektene påvirker samiske interesser, samiske næringer og samisk kultur på en negativ måte, sier Vibeke Larsen.