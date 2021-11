40 rein gikk gjennom isen og druknet

Buvvda, Bådåddjo eller kanskje Buodo?

– Selvfølgelig Buvvda! Det er jo et gammelt navn, mener Finn Albert Strand fra Beiarn i Nordland. For ti år siden ble Nordlands hovedstad skiltet på lulesamisk. Det falt Strand tungt for brystet som mener at byen er midt i et pitesamisk område, og følgelig skal ha et pitesamisk navn. Lytt til Julevmagasijnna her, så får du vite mer. Der får du høre om de som vil ha navnet på byen både på lulesamisk og pitesamisk. Og atter andre spør om det kanskje burde hete Buodo.