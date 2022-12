Vitne fortalte om kjøreturer med Tengs-tiltalt: – Han var naken nedentil

– Jeg vil si jeg var 15 år. Jeg har lest litt i dagbøkene mine.

En kvinne sent i 30-årene vitnet for Haugaland og Sunnhordland tingrett i dag. Hun fortalte om omfattende kontakt med mannen som i dag er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Denne kontakten skal ha opphørt rundt årtusenskiftet. Hun fortalte om flere ubehagelige episoder.

– Inne på soverommet skulle jeg bare se på noen klær, men så utviklet det seg, sa kvinnen.

Hun fortalte at mannen slikket på tærne hennes, mens hun satt i senga og leste et Billy-blad.

– Så fikk han lov til å slikke meg på føttene. Det var ikke noen kul situasjon å være i. Så fikk jeg 200 kroner. Jeg tok dem imot. Jeg var ung og trengte penger.

I perioden før dette hadde han kjørt henne og en venninne ved flere anledninger. Kvinnen er født tidlig på 80-tallet, og fortalte at hun var mellom 14 og 16 år da kontakten mellom dem var på det meste. Hun mente at han kjørte henne flere ganger, i ført kvinneklær.

Den ene gangen skal han ha vært naken nedentil.

– Han syntes vel det var spennende å blotte seg litt, sa kvinnen.

Kjøpte undertøy

Kvinnen fortalte at mannen kjøpte undertøy og klær til henne, og ga henne brukte klær ved flere anledninger. Hun mente at kontakten mellom dem hadde vært uskyldig i begynnelsen, men det ble mer og mer seksualisert prat etter hvert.

– «Grooming» var det ingen som visste om på den tiden. Oppfatningen av han i ettertid når jeg har blitt voksen, er at han forsøkte å «groome» meg, sa kvinnen.

Hun fortalte videre at faren hennes ikke likte kontakten med mannen, og etter hvert ble det hemmelige møter.

Hun skrev ikke om det seksuelle i dagbøkene sine. Hun fortalte også at mannen kysset henne én gang, og hadde utbrutt at han hadde ønsket at hun var eldre.

Videre fortalte kvinnen at hun var med til et hus hun antok tilhørte foreldrene til mannen, og flere ganger til en sjøbod som mannen hadde.

Kvinnen havnet etter hvert i et rusmiljø, og dro fra Haugalandet da hun var 19 år.

– Det var han som kjørte meg til ferja.

Stusset på tidspunkter

Etter at kvinnen hadde forklart seg, og fått spørsmål fra aktor Unni Byberg Malmin, ble hun stilt flere kritiske spørsmål fra forsvarer Stian Kristensen.

Han lurte på om kvinnen blandet sammen tidspunkt, ettersom hun hadde sagt at kontakten var mellom da hun var 14 til 16 år.

– Hvis jeg sier til deg at sjøboden stod klar våren 2000?

Da var kvinnen eldre enn 16.

– Det har jeg ikke noen kommentar til, svarte kvinnen.

Kristensen kunne også fortelle at huset hans ble bygget i 2002. Kvinnen hadde sagt at hun hadde sett huset under bygging, og folk som jobbet der.

– Det kan være at han bygde flere hus. Er ikke sikkert at det var hans hus, svarte kvinnen.

Kristensen opplyste også at i deler av tiden kvinnen fortalte om kjøringen med mannen, så var sistnevnte uten førerkort.

– Men han kjørte han, sa kvinnen.

Så kom forsvareren tilbake til sjøboden.

Forsvarer Stian Kristensen stusset på deler av forklaringen til kvinnen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Sjøboden sier du at du har vært i, og at han hadde dameklær der. Du har også sagt at i sjøboden så dere ut mot vannet. Siktede pekte mot høyre og fortalte hvor foreldrene til Birgitte Tengs hadde hus. Tre, fire hus bortenfor, leste han fra avhøret.

– Jeg vet ikke om det var helt til høyre eller skrått. Men det var på den siden, svarte kvinnen.

– Men det er minst to mil mellom sjøhuset og der foreldrene til Birgitte Tengs bor.

– Jeg vet ikke.

– Er dette noe du dikter opp?

– Jeg har ingenting å vinne på å dikte opp. Dette er min historie.

Kristensen stusset også på at kvinnen ikke skrev noe i dagbøkene om den seksuelle kontakten med mannen, samtidig som hun skrev at hun kjørte med ham. I dagbøkene skal det ha vært beskrevet som «gøy» og at hun fikk ting av ham.

52-åringen har i sin forklaring sagt at han husker veldig lite av kontakten med kvinnen. Kun i forbindelse med en visning i Haugesund. Til det svarte hun:

– Det er bare bullshit, Han snakker ikke sant.

Begge kvinnene som har forklart seg i dag fortalte at mannen kjørte en grønn bil på 90-tallet. En beskrev den som lysegrønn. Mannen skal ha disponert en Opel Ascona på 90-tallet. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Skal ha prøvd å kysse jente

Tidligere på dagen var det en annen kvinne som vitnet. Hun var en av dem han kjørte rundt på i tidsperioden rundt da Birgitte Tengs ble drept. Hun fortalte at det stort sett gikk fint å kjøre med ham, selv om hun og venninnene beskrev ham som litt «rar».

Men én gang skjedde noe som hun karakteriserte som ubehagelig.

– Han kjørte inntil et autovern og prøvde å kysse meg. Jeg bet ham i tunga, fortalte kvinnen.

– Jeg syntes ikke det var greit, men jeg følte meg ikke truet på noe vis.

Kvinnen fortalte at også hun fikk undertøy i gave fra mannen som den gangen var i 20-årene, mens hun var tenåring.

– Vi syntes det var litt morsomt og litt spesielt. Han prøvde vel å være snill, sa kvinnen.

Den tiltalte 52-åringen forklarte om kjøringen med denne kvinnen og venninnene hennes i sin forklaring. Den skal ha begynt litt før og sluttet litt etter Birgitte Tengs ble drept.