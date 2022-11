Dette var Tengs-tiltaltes liv i 1995

– Jeg liker å glede folk, svarte mannen da han ble spurt om hvorfor han kjøpte undertøy til en ung jente på midten av 90-tallet.

Jenta som han ga undertøy til, var en som kjente Birgitte Tengs og var like gammel som henne.

Han skal bare skal ha truffet henne én gang. I 5–10 minutter, ifølge ham selv. Det var da han ga undertøy til henne. En BH og en truse.

– Tenker du det er normalt å kjøpe undertøy, spurte aktor.

Han nøler litt før han svarer.

– Jeg kan bare snakke for meg selv. Jeg vet ikke, svarte mannen.

I vitnemålet sitt sa han at han ikke kjenner til at han noen gang traff Birgitte. Men han sa at han kan ha truffet henne uten å være klar over det.

For eksempel ved at hun har sittet på med ham i bilen, og at det kan ha vært oversmitte av DNA i forbindelse med dette.

– Det er mange fremmede jeg har hatt i bilen som jeg ikke vet hvem er, sa han.

I dag var det første dagen den nå 52 år gamle mannen, som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs, forklarte seg i retten.

Aktoratet brukte mye tid på hverdagen til mannen på 90-tallet.

Hvem var han da drapet skjedde?

Slik var livet hans i 1995.

Det var aktoratet som i hovedsak stilte den tiltalte 52-åringen spørsmål i retten i dag. Foto: Hege Vatnaland

Ensom

Han fortalte at han var ensom i 1994, i 1995 og 1996. Oppveksten hadde vært grei, ifølge ham selv, men så hadde ting begynt å bli vanskelig.

Han jobbet som håndverker i Haugesund i 1995.

Han var i ferd med å bryte med sin eneste venn, som han mente hadde blitt «ufin i kjeften» mot ham.

Han likte å kjøre på lange mopedturer. Fra 1986 til 1994 kjørte han flere tusen kilometer på Haugalandet. Rundt og rundt i Karmøy blant annet.

Han fortalte at han imidlertid ikke kjente særlig godt til Gamle Sundveg, der Birgitte Tengs ble funnet drept.

Politiet på åstedet i 1995. Foto: Eirik/Haugesunds Avis Østberg / NTB scanpix

Han hadde kun vært dere senere, da noen ville vise ham åstedet. Men visste at dette var en vei man kunne kjøre.

Året før 1995 ble det slutt med en kvinne han hadde et forhold til. Hun har i etterkant forklart at han forfulgte henne i et års tid. Dette har han nektet for.

Han flyttet også tilbake til hjemstedet sitt i 1995. Hjem til foreldrene.

Han forklarte i retten at dette var fordi han hadde koblet seg på telefonlinja til kvinnen som var huseier der han bodde, og ringt rundt.

Han skal blitt avslørt av telefonregningen.

Blant annet ringte han en lokal kontakttelefon. Det var slik han kom i kontakt med jenta som han ga undertøy til i 1995.

Han husker han kjørte rundt på mange ukjente. Haikere. Spesielt unge jenter.

Dette sa han at skyldtes at de fleste haikere var jenter. Han sa at han ikke kan huske de fleste av dem.

Minst én gang hadde han på seg dameklær da han kjørte folk.

Rundt påsketider skal han ha truffet en jentegjeng i Karmøy, som han ble sjåfør til i flere måneder.

Han fortalte at det aldri var særlig med fysisk kontakt med disse jentene. Ikke som han kunne huske. Han skal imidlertid holdt håret til den ene jenta da hun måtte spy.

Jentene var 16–17 år gamle. Han var 24. Han følte kameratskap.

– Jeg ble utnyttet som dumsnill, sa mannen.

Flere ganger skal han ha kjørt disse jentene til gågata i Kopervik, i tillegg til andre steder i Karmøy.

Hovedgata i Kopervik sentrum. Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Han fortalte at det som skjedde som regel var at en av jentene ble igjen i bilen med ham, mens de andre gikk ut i 15–20 minutter. Så kjørte ham de videre.

Han kjørte dem til fest.

Men senere mener han at han skjønte at disse jentene oppsøkte bråk.

Én eller flere av jentene skal ha vært i fysiske konfrontasjoner med Birgitte Tengs.

Det sier tiltalte at han skjønte først da han leste avhøret av fetteren til Birgitte Tengs, tidligere i år.

En slik Opel Ascona fra 1982 kjørte den tiltalte i 1995. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Dårlige perioder

Mannen er dømt i flere vold- og sedelighetssaker.

I 1990 skal han, iført dametøy, ha oppsøkt en kvinnelig psykolog og overfalt henne.

Ett år etter drapet, i mai 1996, kom Karmøy-mannen i politiets søkelys på ny. Først overfalt han ei kvinne på Risøy bru i Haugesund sentrum. Senere i mai blottet mannen seg for fem forskjellige kvinner på én natt.

I den påfølgende biljakten ble en politimann nesten påkjørt. Da fant også politiet flere bilder på kameraer han hadde. Bilder av jenter som han hadde kjørt, og andre unge jenter.

Den tiltalte mannen kalte det for dårlige perioder i livet i retten i dag.

Tydelig ubekvem, ba han om pause da disse hendelsene ble tatt opp.

Han beklaget for ubehaget han hadde påført andre.

Vinteren og våren 1995 var han også i politiets søkelys. I mars var han i avhør. 19. mai fikk han et forelegg.

Han hadde drevet med det som ble kalt «telefonsjikane» mot en kvinne. Han skal ha oppgitt han var en 13 år gammel gutt.

Da Kriminalomsorgen ville komme i kontakt med mannen i april 1995, måneden før drapet, ville han ikke møte dem uten advokat, ifølge aktoratet.

Han møtte ikke opp til oppsatte møter.

– Jeg kan ikke erindre noe av dette, sa mannen og la til at han reagerte på dette da han leste saksdokumentene.

Han husket at han hadde et godt forhold til Kriminalomsorgen. Spesielt til sin tilsynsfører frem til 1994.

Det var han som hadde tatt ham med på bowling.

Jenta han husker godt

52-åringen forklarte også at han kjørte mange ukjente, men at det er spesielt én tur han husket godt.

Turen var i april eller mai 1995, og han beskrev passasjeren han plukket opp som en «vanlig, sunn jente» mellom 16 og 20 år gammel.

Hun ble plukket opp i Kopervik og han kjørte henne til det Gamle Slaktehuset i Haugesund, forklarer 52-åringen.

Han visste ikke hvem hun var.

Aktor ville vite hvorfor han husket nettopp denne passasjeren så godt

– Det var måten hun var kledd på, og på ordet «hippie», som advokaten nevnte, sier han og referer til en samtale han har hatt med sine forsvarere.

Forsvarene til mannen Stian Trones Bråstein og Stian Kristensen. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

I retten klarte han å beskrive klærne hun hadde på seg:

– Hun hadde på seg skoletter. Jeg kan ikke huske hvilken farge. Hun hadde på seg en svart, tykk strømpebukse, og strikket grenser. Hun hadde på seg hette.

Hun hadde også lyst, langt hår. Det stakk ut på siden av hetta.

De hadde ikke snakket noe særlig sammen under kjøreturen.

Men likevel husket han henne godt.

Hvorfor husket han akkurat denne jenta?

Aktor ville vite om tiltalte vet hvem jenta var, eller om han kunne identifisere henne.

– Jeg har ikke lagt så mye merke til henne at jeg kunne identifisere henne, sa 52-åringen.

I retten i dag kom det fram at Birgitte Tengs hadde vært på det Gamle Slaktehuset i Haugesund før hun ble drept, i tiden før hun ble drept i mai 1995.

Drapskvelden

Mannen har foreløpig forklart at han husker lite av kvelden 5. mai og natt til 6. mai 1995.

Han forklarte at han ofte dro på kino og bowling i Haugesund alene. Han likte også å gå i gågata og spise hamburger. Han kunne dra hjemmefra i 20–21 tiden, og ikke være hjemme før 02–03.

Et pengeuttak plasserer ham i byen denne kvelden.

Han mener han var på kino, men kan ikke erindre hvilken film han så.

Da aktor tar opp kinoprogrammet for kinoen i Haugesund denne kvelden, sa han:

– Jeg har i hvert fall sett filmen «Outbreak» med Dustin Hoffman. Flere ganger.

Han husket også ha plukket opp noen pent kledde kvinnelige haikere i Karmøy.

Disse har aldri blitt identifisert.

Tiltalte fortalte at han likte å gå i gågata, på kino og bowling i Haugesund. Han var alene. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Har lett etter «kontaktpunkter»

Både under avhør og i retten i dag, sa mannen flere ganger at han ikke kunne «erindre» ting som ble tatt opp.

Mye av det han fortalte, hadde han lest i avhør og saksdokumenter det siste drøye halve året.

Han hadde lett aktivt etter det han kalte «kontaktpunkter».

Hvordan havnet DNA-et hans på strømpebuksa til Birgitte Tengs?

I juni leverte han en håndskrevet liste med folk som han kjente, som kunne ha identifisert ham, hvis han hadde blitt observert i Kopervik drapsnatten.

Forsvarerne hans har også tatt opp forhold som at DNA-et hans kan ha blitt plassert på strømpebuksa via andre, eller kontaminering av bevis i etterkant.

Etter å ha lest disse dokumentene, fortalte 52-åringen også om den omfattende sjåførvirksomheten, mens han i 1995 og 1996 hadde fortalt om relativt få turer der han hadde plukket opp haikere.

I store deler av 90-tallet hadde han meldeplikt, eller var underlagt sikring for ting han hadde gjort.

Men ikke i 1995.

Han nekter for å ha noe med drapet på Birgitte Tengs å gjøre.

Om de andre sakene, både før og etter drapet, sa han:

– Jeg beklager påkjenningen det har vært for de fornærmede. Jeg har kjent på den samme følelsen da jeg forsto høsten 2019 (i forbindelse med den skjulte etterforskningen fra politiet, journ.anm.) at noen hadde låst seg inn i huset mitt. Jeg fikk kjenne på den utryggheten som de jeg har gjort noe mot, fikk kjenne på kroppen.

I morgen fortsetter hans forklaring.