Bestekameraten om Tengs-tiltalt: – Han hadde litt kort lunte

– Jeg så han skjelle ut faren sin flere ganger. Faren svarte ikke tilbake. Han hadde litt kort lunte, sa mannen.

I dag vitnet en tidligere venn av mannen som er tiltalt for drapet på Birgitte Tengs. Han fortalte at de var venner fra midten av 80-tallet til rundt 1997. Da opphørte vennskapet, dels fordi han selv ble opptatt med jobb og andre forpliktelser.

Han fortalte også om mange kjøreturer de to hadde sammen, og flere av opplysningene var i strid med hva den tiltalte 52-åringen selv sa i sin forklaring til retten for fire uker siden.

– Jeg husker spesielt første gangen vi kjørte Gamle Sundveg, vi kjørte der med moped. Det var humpete og grus. Jeg har kjørt på den flere ganger etter det, med bil også. Jeg hadde ikke kjennskap til den veien, men jeg spurte, og han sa det var sånn fordi vi var på Gamle Sundveg, sa han.

Den tiltalte 52-åringen har selv forklart at han ikke kjente Gamle Sundveg særlig godt. Det mente vennen at ikke var sant.

Det var ved Gamle Sundveg Birgitte Tengs ble funnet drept 6. mai 1995.

Vennen fortalte om mange kjøreturer. I begynnelsen med moped, men etter hvert med bil. Vennen kjørte mest før tiltalte selv fikk førerkort. Etter hvert kjørte han også. Turene til Gamle Sundveg skal i hovedsak ha vært med moped.

Den tiltalte 52-åringen skal ha kjørt en slik Opel Ascona på 90-tallet. Foto: Illustrasjon/Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Fortalte ikke om dommer

Den tidligere vennen kunne også fortelle at han ikke ble fortalt om dommene og straffesakene av mannen som i dag er 52 år.

– Han sa ikke så mye om seg selv. Og enkelte perioder forsvant han i flere dager. Jeg spurte hvor han hadde vært, han sa han hadde vært syk. Men da flere hadde sagt at han kjørte, så jeg det ikke stemte. Jeg vet ikke hva han gjorde i de dagene, jeg har ikke peiling, sa vennen.

NRK har tidligere fortalt om straffehistorikken til 52-åringen.

Blant annet skal han ha overfalt sin psykolog i 1990. I 1996 kom han igjen i politiets søkelys for overfall og blotting.

Dette mener den tidligere vennen at han ikke visste om.

– Det har kommet frem mye om tiltalte jeg ikke visste. Han har levd to liv, det er mye han har holdt skjult for meg. Jeg visste ikke at han hadde vært domfelt flere ganger og sittet i fengsel, det visste jeg ikke.

Endret forklaring fra avhør

Mot slutten av forklaringen til vennen, tok forsvarer Stian Kristensen opp avhøret vennen hadde med politiet i 2018. Han viste til at forklaringen vennen nå ga til retten, var betydelig endret fra avhøret.

Blant annet gjaldt det forklaringen rundt kjøring på Gamle Sundveg. Han sa i retten at den hadde han og tiltalte kjørt mange ganger med moped.

– Men dette har du ikke sagt noe om i avhør, spurte forsvarer Kristensen.

– Jo.

– Men der sier du at du muligens har kjørt den?

– Jo, men de har vel ikke spurt om hvor mange ganger jeg kjørte. Jeg har sikkert kjørt den 30 eller 40 ganger, aldri alene, med en eller to andre.

Vennen fortalte at han dro til Gamle Sundveg etter avhøret med politiet. Da kjente han igjen veien og forsto hvilken vei det hadde vært snakk om.

Kristensen foreholdt vennen også endringen i hans forklaring når det gjaldt tiltaltes temperament.

Stian Kristensen spurte den tidligere vennen til den tiltalte 52-åringen om hvorfor forklaringen hans var endret i retten. Foto: Marthe Synnøve Johannessen / NRK

– Det var en episode, den fikk ikke jeg med meg før lenge etterpå, at han hadde slått ned noen. Det var i 86, sa vennen.

– Mitt spørsmål var det du hadde opplevd av temperament, spurte Kristensen.

– Han var litt sint, som sagt.

Kristensen leste opp fra avhør:

– Avhør: NN hadde visst et voldsomt temperament, men vitnet så det aldri selv.

– Jeg var nokså nervøs, så det var ikke alt som kom frem i avhør. Jeg har tenkt mer på det i ettertid.

Også andre tidligere venner, haikere og en tidligere kjæreste forklarte seg om den tiltalte mannens omfattende kjøring på 90-tallet.