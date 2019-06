Vil gi Mona Anita Espedal millionerstatning

– Jeg er glad for å endelig bli trodd. Det sier seg selv at barn som blir utsatt for traumer får skader, sier hun til NRK.

Mona (29) fikk nyheten fra ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak, mens hun selv er på ferie.

– Jeg ble ganske sjokkert. Jeg har ventet veldig lenge på denne rapporten. Jeg er selvfølgelig glad for at det ordner seg, sier hun.

Saken vil bli tatt opp i Bystyret i Sandnes mandag ettermiddag. Ordføreren ønsket å få en avslutning på saken før sommerferien.

Årelang kamp

– Sandnes kommune har hele tiden erkjent feil og vært opptatt av en rettferdig behandling og at Mona Anita skal få den erstatningen hun har krav på. Samtidig har kommunen vært opptatt av å ha en grundig og juridisk forsvarlig saksbehandling, sier ordfører Stanley Wirak i en melding.

Mona vokste opp i en storfamilie med totalt 17 barn som vokste opp med vold og mishandling. I to år har NRK fulgt kampen til kvinnen som har kjempet for å få oppreisning fra kommunen.

Sandnes kommune erkjente i 2015 at kommunen burde ha grepet inn og fått henne og storebroren ut av hjemmet tre år før de gjorde det i 2000.

En sakkyndig slo imidlertid fast i 2016 at broren hadde varige mén etter barndommen, mens Mona hadde ikke. Dermed fikk han 1,3 millioner kroner i erstatning, hun fikk null.

Etter NRKs omtale i 2017 fikk imidlertid Mona 725.000 kroner i moralsk oppreisning. Senere slo imidlertid en ny sakkyndig fast at Mona hadde krav på om lag 1,55 millioner kroner i oppreisning fra Sandnes.

Hun hadde varige mén likevel.

Sandnes kommune viste imidlertid til forliket som ble inngått da hun mottok oppreisning på 725.000 kroner og nektet lenge å betale mer.

– Håper ingen må gå gjennom det samme

I desember ble imidlertid partene enige om å få en ny sakkyndig til å se på saken. Nå har rapporten kommet. Hun har krav på to millioner kroner. Og nå vil ordføreren utbetale resten.

– Mens de to tidligere sakkyndigrapportene konkluderte med henholdsvis kroner 0 og 1,5 millioner i erstatning, er konklusjonen i den siste rapporten at Mona Anita er påført en skade på grunn av oppvekstforholdene, som gir grunnlag for en erstatning på to millioner kroner, sier ordfører Stanley Wirak.

Sandnesordfører Stanley Wirak møtte Mona Anita Espedal i Debatten 4. desember i fjor. Debattleder Fredrik Solvang i midten. Foto: Skjermdump fra NRK

– Rapporten gir ikke et entydig svar på hvor stor del av dette som kan knyttes til forsømmelser fra kommunen, legger han til.

I samråd med rådmannen har han imidlertid kommet frem til at han vil legge saken frem for Bystyret mandag ettermiddag.

Mona håper nå at kommunen har tatt lærdom av denne saken.

– Jeg håper at Sandnes kommune og alle andre kommuner tar lærdom fra dette. Det skal ikke være slik at ofre skal trenge å kjempe så hardt for rettferdighet, sier Mona.

– Hvordan blir det for deg å få en slutt på en så lang kamp?

– Det er rart å si det, men jeg kjenner allerede på en litt tomhetsfølelse. Dette har opptatt livet mitt i snart fem år. Men jeg skal fortsette å kjempe for andre. Kjempe for å endre systemet. Og jeg har fortsatt en sak mot stemoren min som står for retten, sier 29-åringen.