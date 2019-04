Mona må gjennom enda en ny sakkyndig vurdering

– Livet mitt er satt på vent.

I desember avviste bystyret i Sandnes en ny behandling av saken hennes, fremmet av Wenche Meinich-Bache (Frp). Hun hadde kun fått med seg Erlend Kristensen fra MDG.

Mona Anita Espedal har de siste månedene holdt flere foredrag om saken sin. Her fra Svarta Bjørn-konferansen i Narvik i mars. Konferansier Per Sundnes til venstre og Frp-politiker, og støttespiller for Espedal, Wenche Meinich-Bache til høyre. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Men etter å ha avvist saken, inviterte Sandnes kommune Mona og hennes advokat til dialog. Det endte med at en tredje sakkyndig skulle gå gjennom rapportene til de to første sakkyndige som har vurdert det tidligere barnevernsbarnet.

Sandnes har bestilt vurderingen og tar regningen.

– Vi fikk beskjed fra kommunen at vi skulle få svar rett etter nyttår ... så fikk vi beskjed om slutten av januar. 31. januar ba den sakkyndige om mer dokumenter, og nylig fikk vi beskjed om det ville ta to måneder til. Det skulle gå raskt, men nå vil det ta over fem måneder, sier Mona.

To konklusjoner

Striden mellom Mona og kommunen gjenoppsto i fjor da en sakkyndig psykologspesialist, med kompetanse på traumer, slo fast at Mona hadde skader som tilsa en erstatning på 1,55 millioner kroner. Kommune har tidligere utbetalt en oppreisning på 725.000 kroner. Det skjedde etter at en annen sakkyndig hadde slått fast at Mona ikke hadde skader etter oppveksten.

Det betød at Mona opprinnelig ikke fikk oppreisning fra kommunen, selv om kommunen hadde erkjent svikt. Etter medieomtale snudde de og ga henne 725.000. Etter den nye rapporten sendte advokaten til Mona en søknad om å få det mellomliggende beløpet på 835.000 kroner. Kommunen avviste først dette kravet på et lukket formannskapsmøte, for så å avvise forslaget til Meinich-Bache.

Nå har saken tatt en ny vending.

– Den nye sakkyndige skal se på hvorfor de tidligere sakkyndige spriker så mye, sier ordfører Stanley Wirak.

Til det har den sakkyndige fått få føringer når det gjelder tids- og pengebruk. NRK har sett mandatet.

– Hva skal komme ut av dette?

– Vi ønsker en mest mulig opplyst sak. Så tar vi det der fra.

– Blir det ny politisk behandling?

– Nå avventer vi utredningen så tar vi det der fra.

– Hva skal dere bruke utredningen til?

– Vi skal fortsette dialogen med advokaten til Mona og antakelig finne en vei videre etter det, sier Wirak.

Sandnesordfører Stanley Wirak møtte Mona Anita Espedal i Debatten 4. desember. Debattleder Fredrik Solvang i midten. Foto: Skjermdump fra NRK

Usikkerhet

Samtidig har Mona fortsatt å jobbe for at flere skal engasjere seg i kampen for mer likebehandling av saker som omhandler erstatning etter svikt i barnevernet. Hun ønsker å endre loven. Og hun ønsker oppreisning til sine søsken.

– Hvordan har de siste månedene vært?

– Det har vært forferdelig å ikke vite. Men jeg gir meg aldri. Det burde de innse, sier Mona.