Kritiserer ordføreren i Mona-saken

BAKGRUNN: Mona må gjennom enda en ny sakkyndig vurdering

– Jeg ønsker at saken får en annen slutt.

KrF-leder i Sandnes, Oddny Helen Turøy, var en av politikerne som stemte ned ny behandling av Mona sin sak i desember.

– Da saken ble behandlet i et lukket møte, var det ordføreren som mente vi måtte lukke denne saken. Ellers kunne den skape presedens. Jeg synes det er rart at han åpner saken uten å informere gruppelederne til de andre partiene først.

Hun forklarer at verken hun eller andre politikere hun har vært i kontakt med var kjent med utviklingen i saken før ordføreren opplyste formannskapet om det mandag.

I desember avviste bystyret i Sandnes å behandle saken til det tidligere barnevernsbarnet Mona Anita Espedal på nytt.

Hun var blant 17 barn som vokste opp i en storfamilie der vold og mishandling preget hverdagen. Mens to av søsknene hennes har fått oppreisninger på 1,3 og 1,2 millioner kroner på grunn av skader påført i barndommen, har Mona fått avvist sitt krav.

Få dager etter at hennes sak ble avvist av bystyret, tok imidlertid kommunen kontakt med Mona igjen. Nå blir hun vurdert av en tredje sakkyndig.

– Blir saken åpnet igjen, må vi gjøre et annet vedtak enn sist, sier Turøy.

KrF-leder i Sandnes, Oddny Helen Turøy, reagerer på behandlingen av Mona-saken. Nå vil hun ha et annet utfall. Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Krever 835.000 kroner

Det nye kravet til Mona er på 835.000 kroner. En sakkyndig rapport slo fast at hun hadde skader som tilsvarte en erstatning på 1,55 millioner kroner. Hun har tidligere fått 725.000 kroner fra kommunen i moralsk oppreisning, etter at en første sakkyndig rapport fastslo at hun ikke hadde skade. Det nye kravet har blitt avvist og kommunen har vist til et forlik som ble inngått da hun fikk 725.000.

– Jeg visste ingenting om dette før NRK brakte det på banen. Både ordfører og administrasjonen ved kommuneadvokaten var tydelige på at saken var avsluttet, og et forlik var inngått, sier gruppeleder i Sandnes Høyre, Thor Magne Seland.

Nå vil han se hva den tredje sakkyndige kommer frem til, og ser ikke bort fra at saken kan få et annet utfall.

Monas advokat Svein Kjetil Lode Svendsen mener kommunen går utover avtalen som ble inngått med Mona etter behandlingen av saken i bystyret.

Mona Anita Espedal hos advokat Svein Kjetil Lode Svendsen. Foto: Syed Ali Shahbaz Akhtar / NRK

Avviser kritikken

Ordfører Stanley Wirak avviser kritikken mot ham og kommunen.

– Jeg har forståelse for at situasjonen er belastende for Mona. Imidlertid er det hun som har valgt å varsle et nytt søksmål i saken. Valg av sakkyndig og hans arbeid med saken skjer i dialog med hennes advokat.

Ordfører Stanley Wirak (Ap) avviser kritikken fra opposisjonen i Sandnes. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Han mener at partilederne bommer med kritikken når det gjelder ordførerens plikt til å informere dem om det som skjer i saken.

– Dette er en administrativ behandling og det er ikke vanlig å informere om en administrativ behandling i detalj. Når behandlingen er klar så vil det bli informert politisk.

Han vil ikke kommentere hva som ble sagt i et lukket møte, og er forundret over at Turøy referer fra dette møtet.