Skal ha blitt truet av Viggo, men trakk seg ikke unna

Aktoratet bruker mye tid på å spørre Andersen om det de tenker er et paradoks.

Følg Jan Helge Andersens forklaring her:

Statsadvokat Andreas Schei lurer på hvorfor Jan Helge Andersen hang så mye sammen med Viggo Kristiansen i tiden etter drapene så lenge Andersen, ifølge egne utsagn, ble truet av Viggo til å drepe Stine Sofie Sørstrønen.

Aktor, statsadvokat Andreas Schei, bruker mye tid på forholdet mellom Jan Helge Andersen og Viggo Kristiansen etter drapene. Illustrasjon: Hege Vatnaland

– Jeg har brukt mye tid og mange år på å skyve alt dette bak meg. Så jeg har ikke noe svar på det, svarer Jan Helge Andersen.

– Hva tenkte og følte du dagene etter drapet?

– Det er borte fra minnet i dag.

Viggo Kristiansen ble i 2022 frikjent for drapene og overgrepene i Baneheia. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Er du et offer i saken, spør statsadvokaten.

– Jeg har begått overgrep og et drap. Jeg er vel ikke akkurat et offer, svarer Andersen.

– Nei, men sånn som du har forklart, så har du gjort det under tvang. Og under trussel. Under knivtrussel, sier aktor.

– Ja, men jeg kunne tatt et annet valg.

Var nysgjerrige på leteaksjonen

Aktoratet trakk fram bevegelsene til Jan Helge Andersen lørdagen og søndagen etter drapet, slik Andersen har forklart det. Jan Helge og Viggo skal ha tatt en tur til byen sammen lørdagen, og deretter opp til Baneheia.

Statsadvokatene Andreas Schei, til høyre, og Johan Øverberg. Foto: Øystein Otterdal / NRK

De gikk også opp til Baneheia søndagen. Ifølge Andersen var de nysgjerrige på leteaksjonen etter jentene.

– Tvang han deg til å henge sammen med ham? Du kunne jo på en måte ha trukket deg litt unna, og sagt at du hadde andre planer? Eller reist bort litt, eller et eller annet, spør Andreas Schei.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

– Hvis jeg husker riktig nå, så var Viggo mer frampå i tida etterpå. Pappa sa at han ofte var og tok kontakt lenge før jeg hadde kommet hjem fra skole og jobb.

– Du sier at han på en måte overvåket deg nærmest? Eller hadde litt kontroll på deg, i hvert fall?

Stine Sofie Sørstrønen, til venstre, og Lena Sløgedal Paulsen. Foto: PRIVAT / NTB

– Det er iallfall sånn som mine foreldre så på det, sier Andersen.

Jan Helge Andersen tror Viggo Kristiansen var redd for at han skulle gå til politiet og tilstå, og at det kanskje var derfor Viggo ville ha mer kontroll over ham. Andersen sier at han var redd for hva som kunne skje med seg selv og familien sin.

– Hvis det var dere to som på fredagen gjorde disse fæle ugjerningene sammen i Baneheia. Dere var ikke litt redde for å bli sett gående rundt sammen, spør statsadvokaten.

– Vi burde vel ha vært det, sier Andersen.

Dro på ferie sammen

I sommerferien i 2000 var de to noen dager sammen i Danmark. De var overbevist om at de ble spanet på turen nedover.

– Viggo mente han kjente igjen en politimann, sier Andersen.

– Hvis du oppfatter at du er i en trusselsituasjon fra Viggo, og han har fått deg til å gjøre noe så ekstremt mot egen vilje. Hva får deg til å dra på ferie med ham? Kanskje det hadde holdt å spille litt med i det dagligdagse, lurer Andreas Schei på.

– Jeg vet ikke, svarer Andersen.

– Annen forklaring i dag

Aktor Andreas Schei leser opp avhørsreferater fra 2000. Ifølge disse sa Jan Helge Andersen til Viggo Kristiansen at han ville melde seg for politiet.

«Siktede uttalte at han nok ville ha meldt seg på et eller annet tidspunkt, selv om DNA-testene var negative. Han understreket at han virkelig hadde tenkt over dette», leser aktor og spør Andersen:

– Dette sier du samme dag som du blir pågrepet. Det er jo en ganske annen historie enn den du forteller om Viggos reaksjon og frykten for Viggo i dag? Har du noen kommentarer?

– Nei, det er lenge siden, sier Andersen.

– Ja da. Det er lenge siden. Men det er jo ikke akkurat hverdagslige saker, dette her, sier aktor.