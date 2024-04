Jan Helge Andersen har hele tiden hevdet at Viggo Kristiansen var med på drapene i Baneheia 19. mai 2000, og at han selv ble truet av Kristiansen til å drepe den yngste jenta, Stine Sofie Sørstrønen. Viggo Kristiansen ble i 2022 frikjent for alle anklager om overgrep og drap i Baneheia.

– Jeg har aldri oppfattet at det var jeg som ledet Jan Helge Andersen an. Jeg dominerte ham ikke på noen måte, men Jan Helge var kanskje mer sjenert enn meg, sier Viggo Kristiansen i vitneboksen.

Først etter at retten, etter en kort ettermiddagspause, ble satt av dommer Tor Christian Carlsen, og fotografene hadde måttet forlate salen, kom Viggo Kristiansen inn i rettssalen gjennom bakdøra. Dette skjedde like før klokken halv to.

Jan Helge Andersen gløttet bort på sin tidligere bestekompis da Kristiansen med raske skritt gikk mot vitneboksen.

Viggo Kristiansen så ikke i retning av Jan Helge Andersen.

– Hadde alltid telefonen på meg

Statsadvokat Johan Øverberg kommer etter hvert inn på dagen da de to jentene ble drept i Baneheia. Viggo Kristiansen forteller at han var på let etter Jan Helge Andersen fordi han ikke fant nøklene til en bod som de to brukte mye.

Statsadvokat Johan Øverberg stiller spørsmål til Viggo Kristiansen som har inntatt vitneboksen i Sandnes. Foto: Øystein Otterdal / NRK

– For meg var dette som en helt vanlig dag, sier Viggo Kristiansen.

Statsadvokaten spør om Kristiansens forhold til mobiltelefoner.

– Jeg var veldig opptatt av mobiltelefonen og jeg hadde den alltid på meg, svarer han.

Viggo Kristiansens telefon slo inn på basestasjon EG A samtidig som drapene skjedde i Baneheia. Foto: Ola Mjaaland

En av årsakene til at Kristiansen til slutt ble frikjent fra drapet var at mobiltelefonen hans på drapstidspunktet slo inn på en basestasjon som lå godt utenfor dekningsområdet for drapsåstedet oppe i Baneheia.

Fyrte av mot media

– Det er selvfølgelig nerver i spill i dag, men dette handler først og fremst om medias respektløshet, innleder Viggo Kristiansen sin forklaring med.

Han er tydelig oppgitt over at flere medier valgte å publisere bilder av ham på vei til tinghuset i Sandnes.

Viggo Kristiansen forteller i vitneboksen åpent om utagering og raseriutbrudd som følge av ADHD-diagnose i tenårene.

– Jeg fant på mye idiotisk i oppveksten. Pøbelstreker som gjorde at politiet kom på døra noen ganger.

– Jeg fikk en fantastisk psykolog den gangen som så meg for den jeg var. Jeg hadde også en flott støttekontakt som tok meg med på turer i skogen, fortsetter han.

Ikke sett hverandre på 22 år

Avstanden mellom Viggo Kristiansen og Jan Helge Andersen i rettssalen er bare tre-fire meter. Siste gang de to så hverandre var da dommen falt i Agder lagmannsrett i midten av februar 2002.

Viggo Kristiansen forklarer seg tydelig og med engasjert stemme. Han holder hele tiden øyekontakt med statsadvokaten når han svarer.

Baneheia-saken Ekspander/minimer faktaboks Stine Sofie Sørstrønen (8) og Lena Sløgedal Paulsen (10) ble drept etter at de hadde vært og badet i Baneheia i Kristiansand 19. mai 2000.

Jan Helge Andersen ble i Agder lagmannsrett i 2002 dømt til 19 års fengsel for å ha drept Stine Sofie. Viggo Kristiansen ble dømt til 21 års forvaring for drapet på Lena, samt medvirkning til drapet på Stine Sofie.

I februar 2021 besluttet gjenopptakelseskommisjonen gjenåpning av dommen mot Viggo Kristiansen, og i desember 2022 ble han frikjent.

DNA-bevisene mot ham fra den opprinnelige dommen viste seg ikke å holde mål, og analyser av teledatatrafikk konkluderte med at han ikke hadde vært i Baneheia da drapene skjedde.

I den pågående rettssaken i Sandnes står Jan Helge Andersen tiltalt for også å ha drept Lena Sløgedal Paulsen.

Jan Helge Andersen ser noen ganger bort på Kristiansen, og litt bort på aktor. Han sitter også med en kulepenn i hånda og noterer litt, men ikke mye.

– Noen spørsmål kan virke kritiske

Statsadvokat Johan Øverberg forteller at hans formål med vitneavhøret er å høre Viggo Kristiansens oppfatning av kontakten og forbindelsen hans med Jan Helge Andersen tilbake til tiden før og like etter drapene.

Øverberg sier det kan være at Kristiansen vil oppfatte noen spørsmål som kritiske.

Viggo Kristiansen fotografert ved en tidligere anledning. Foto: Beate Oma Dahle / NTB

– Det betyr ikke at jeg tviler på din uskyld. Men vi vil komme inn på temaer som er nødvendige for å belyse tiltaltes skyldspørsmål for retten, sier Øverberg.

Johan Øverberg stiller spørsmål om Kristiansens kjennskap til Baneheia, og hva han brukte friluftsområdet til.

Øverberg sier Jan Helge Andersen har forklart at han og Kristiansen var i området på leting etter teltplass i perioden før drapene 19. mai.

– Jeg kan ikke huske at Jan Helge og jeg noen ganger lå i telt i Baneheia. Man fikk mer skaufølelse av å være i Bymarka

