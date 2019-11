Varhaug-drapet: – Svært høy gjentakelsesfare

Da 19-åringen fikk anledning til å komme med en sluttbemerkning like før retten ble tatt opp til doms, som en siste mulighet til å unngå forvaring, sa han følgende etter en tenkepause på nesten to minutter:

– Jeg har ikke noe å si til de pårørende. Det føles best for meg at dere alle er sinte på meg og at dere hater meg for det jeg har gjort.

– Svært høy gjentakelsesfare

Tidligere på dagen gikk statsadvokaten gjennom alle momentene som hun mener gjør at 19-åringen må dømmes til forvaring.

– Han forklarer at han tok livet av en tilfeldig 13-åring fordi han var i konflikt med foreldrene sine. Dette i seg selv indikerer at gjentakelsesfaren er svært høy, sa Grande i sin prosedyre i Gulating lagmannsrett.

Statsadvokat Nina Grande mener vanlig fengselsstraff ikke er tilstrekkelig for å verne samfunnet mot 19-åringen. Foto: Eirik Gjesdal / NRK

Der la hun ned samme påstand som i tingretten, nemlig at mannen må dømmes til forvaring i 12 år.

Jæren tingrett dømte i juni mannen til 11 års forvaring, og han ble dermed den tredje unge lovbryteren i Norge som er dømt til forvaring.

Loven krever at det må foreligge ekstraordinære omstendigheter for å gi forvaring til lovbrytere som var under 18 år på gjerningstidspunktet.

Forvaring av unge lovbrytere Ekspandér faktaboks Forvaring idømmes når fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å verne andres liv, helse eller frihet, og det er en nærliggende fare for at lovbryteren på nytt vil begå et alvorlig lovbrudd (straffelovens §40).

Når en person er under 18 år på gjerningstidspunktet kan forvaring bare idømmes hvis det foreligger «helt ekstraordinære omstendigheter» (straffelovens §40).

Bakgrunnen for det strenge vilkåret er blant annet at det kan være vanskelig å motivere så unge lovbrytere til endring når de stemples som farlige. En forvaringsdom vil dessuten kunne bidra til å stigmatisere dem også etter at dommen er ferdig sonet. (NOU 2008:15).

Det regjeringsoppnevnte utvalget som la fram den nevnte NOU-en foreslo opprinnelig at det ikke skulle være noen muligheter for å dømme barn under 18 år til forvaring, men regjeringen ønsket likevel at det skulle være en liten åpning i ekstremtilfellene.

I en høyesterettsdom fra 2017 (sak 290) slås det fast at «det skal tilnærmet aldri brukes forvaringsstraff overfor ungdom under 18 år selv om mesteparten av soningen vil skje etter at domfelte har fylt 18 år».

I den første saken i Norge hvor forvaring i har blitt idømt en person under 18 år (Vollen-saken), mente forsvareren at dommen var i strid med en bestemmelse i FNs barnekonvensjon: «Verken dødsstraff eller livsvarig fengsel uten mulighet til løslatelse skal idømmes for lovovertredelser begått av personer under 18 år». (paragraf 37a)

Statsadvokaten mener at slike ekstraordinære omstendigheter er til stede i denne saken.

– Drapet var kaldt, planlagt og drapshandlingen pågikk over tid denne natten. Han har ikke vist noen form for empati i etterkant, sier statsadvokaten.

– For stor usikkerhet

Hun trekker fram at han nå har fått diagnosene paranoid schizofren og Aspergers. Han har også fått fastsatt en lav IQ, ikke langt over grensene mot lettere psykisk utviklingshemning.

– Det er svært vanskelig å si hvordan personligheten hans vil utvikle seg videre. En tidsbegrenset straff er per i dag ikke tilstrekkelig for å verne samfunnet mot 19-åringen. Usikkerhetsmomentene er for mange og sterke, sier statsadvokaten.

Forsvarer: – Kan ikke utelukke psykose

Mannens forsvarer, Tor Inge Borgersen, mener at 19-åringen var utilregnelig på drapstidspunktet, og at han derfor må dømmes til tvungent psykisk helsevern:

– De sakkyndige observerte ham ikke mot slutten av september i fjor da hasjen var ute av kroppen. Men ifølge behandlerne var psykosen fortsatt ikke borte. Vi må da legge til grunn at han ha vært psykotisk på drapstidspunktet, og at psykosen ikke var rusutløst.

Borgersen mener også at 19-åringen kan ha vært psykotisk allerede lenge før drapet.

– Han har forklart seg om tankeforstyrrelser helt fra slutten av ungdomsskolen, og han sier at han har hørt stemmer i hodet sitt. Jeg mener dette burde ha gitt grunnlag for mer tvil i de sakkyndiges konklusjoner.

Hvis retten kommer til at 19-åringen var tilregnelig på drapstidspunktet, mener Borgersen at klienten er for ung til å dømmes til forvaring.