Drapet på den 13 år gamle jenta skjedde 29. juli i fjor. Sunniva Ødegård ble funnet drept i nærheten av hjemmet sitt på Varhaug i Rogaland. Drapsvåpenet skal ha vært en hammer.

En 18 år gammel mann har tilstått drapet, men har nektet straffskyld. Forsvarer Tor Inge Borgersen mener hans klient var psykotisk da han begikk drapet, og at psykosen ikke var utløst av rus.

Aktor i saken, Nina Grande la ned påstand om tolv års forvaring, med en minstetid på åtte år for den tiltalte.

Dommen er forvaring i elleve år, med en minstetid på syv år. Det betyr at 18-åringen er den tredje mindreårige i Norge som blir dømt til forvaring. Han var 17 år da drapet ble begått.

– Vi har fått forkynt hva dommen går ut på, og vi håpet på forvaring. Vi avventer en videre reaksjon, sier bistandsadvokat Harald Øglænd til NRK.

Det var VG som først meldte om dommen.

– En klar og god dom

Øglænd sier foreldrene til Sunniva Ødegård mener dommen er klar og god.

– De synes de får svar på en god del ting de har lurt på, og ting de har tenkt på. Nå ser de at retten tenker det samme som dem, blant annet når det gjelder motivet og at drapet var seksuelt motivert.

Foreldrene er forberedt på at det blir flere rettsrunder i saken.

– Forsvareren har lagt opp til at tiltalte er utilregnelig og ikke kan straffes. Nå har retten kommet til at tiltalte kan straffes. Foreldrene er klar over at det kan bli en ankeomgang, sier Øglænd.

Han sier en mulig anke er en belastning for familien til Sunniva Ødegård.

– De kan ikke senke skuldrene og gå videre med vanlig sorgarbeid. De vet at det er stor sjanse for at dette kommer opp igjen i full bredde.

Var på vei hjem fra venner

Drapet skal, ifølge tiltalen, ha skjedd rundt klokka 22.45 søndag 29. juli. 13-åringen var da på vei hjem etter å ha besøkt venner.

Dette er det siste bildet Sunniva Ødegård tok av seg selv. Selfien er tatt mindre enn to timer før hun ble overfalt og drept. Foto: Privat

Alt tyder på at Sunniva Ødegård var et tilfeldig offer, selv om det var et visst kjennskap mellom tiltalte og den drepte gjennom deres søsken.

Kun to mindreårige er tidligere dømt til forvaring i Norge.