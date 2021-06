Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

Det hjelper ikke at medisinstudenten har digitalt dansk korona-pass.

Norske myndigheter krever at de som er covid-19-beskyttet er registrert gjennom helsenorge.no.

– Er du fullvaksinert i Norge, kan du teste deg ut av karantene etter tre dager. Men vi som er fullvaksinert i Danmark må være i karantene i sju dager, og så testes. De stoler ikke på det danske korona-passet, sier Marston.

21-åringen har siste undervisningsdag 25. juni.

Planen var å dra rett hjem, og starte i sommerjobb i hjemmesykepleien i Stavanger 29. juni.

Nå blir hun minst en uke forsinket til jobben, og mister en ukes arbeid, på grunn av karantenekravet.

– Heldigvis er arbeidsgiveren forståelsesfull. Men jeg forstår ikke hvorfor norske myndigheter ikke kan godta det danske korona-passet.

21-åringen er ikke alene om å reagere.

Kollektivt studentpress

Økonomistudent Yngvild Anvik fra Bærum sendte mandag et protestbrev til Helse- og omsorgsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet og Folkehelseinstituttet.

Samtidig la hun ut et innlegg på den åpne Facebookgruppen «Nordmenn i København», der flere studenter har klaget på reglene.

Yngvild Anviks innlegg på Facebook om karantenereglene.

I innlegget deler hun brevet, og oppfordrer flere til å kopiere og sende det til regjeringen. Hun skriver bl.a.:

«Jeg er lei av å lese historie på historie i nyhetene om studenter som må på karantenehotell til tross for å være immun, uten at Norge gjør noe med situasjonen. Derfor tenkte jeg at vi kunne prøve oss på litt kollektivt press.»

Anvik er oppgitt over de norske reglene.

Yngvild Anvik fra Bærum er snart ferdig med mastergrad i økonomi og finans i København. Foto: privat

– Vi har sett før at kollektivt press kan gi resultater. Regjeringen sier at det kommer en løsning i starten av juli. Det er ikke tidsnok. Mange vil reise hjem nå, og vi har en velfungerende løsning med det danske korona-passet.

Argumentet om at det skal være mulig å forfalske det danske passet, har hun lite forståelse for.

– Det er i alle fall ikke noe jeg eller den gjengse nordmann har anledning til å gjøre. Denne appen er tydelig, og har fungert i Danmark i flere måneder.

Dansk koronapass. Foto: privat

Jobber med en løsning

– Jeg har stor forståelse for at for at det er både belastende og upraktisk å være på karantenehotell. Men dette gjør vi for å bekjempe importsmitte, sier statssekretær for justis- og beredskapsministeren, Lars Jacob Hiim, i en e-post til NRK.

Han opplyser at de jobber fortløpende med å finne løsninger som både er gode for dem som er vaksinert og som beskytter samfunnet mot importsmitte.

– Alle som er vaksinerte eller immune etter å ha hatt korona, vil få unntak fra plikten til å være på karantenehotell når vi har dokumentasjon som effektivt kan dokumenteres på en digital, sikker og verifiserbar måte. Vi jobber med å få til en snarlig løsning på dette.

Vaksinerte i Norge slipper karantene

Norske studenter i Danmark må være registrert i det danske helsesystemet.

Derfor er det naturlig for dem å vaksinere seg der.

Lea Marstons norske kjæreste, som også bor i København, slipper med tre dager i karantene, fordi han satte den første dosen i Norge.

– Det er rart. Jeg har jobbet i dansk helsevesen, og vaksinerte meg i starten av april med AstraZeneca. Så fikk jeg dose to med Pfizer for to og en halv uke siden, så jeg er like covid-19-trygg som han og andre som har fått vaksinen i Norge, sier Marston.

