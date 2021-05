Studenter må på karantenehotell: – Føles som et siste slag i ansiktet

Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Jeg syns det er skremmende å gå på karantenehotell, sier Maria Rullestad Teigen (25).

Hun er student i Aarhus i Danmark og er blant dem som blir rammet av regjeringens nye regler for innreisekarantene.

Slutt på nødvendige reiser

Fredag kom nyheten om at regjeringen endrer reglene for karantenehotell.

I lang tid har reisens nødvendighet vært avgjørende for hvorvidt man skal tilbringe karantenetiden på hotell, og ikke.

Studenter som studerer i utlandet, men som har registrert adresse i Norge fikk unntak fra karantenehotell fordi reisen ble vurdert som nødvedig.

27. mai fjernes skillet mellom nødvendige og unødvendige reiser. Fra og med neste torsdag er det smittetrykket i de enkelte landene som avgjør.

– Dette er en innstramning, sa statsminister Erna Solberg (H) på pressekonferanse.

Følgende grupper skal være på karantenehotell fra torsdag 27.05.2021 Ekspandér faktaboks Reisende utenfor Europa, skal i utgangspunktet være på karantenehotell i hele karanteneperioden frem til negativ test tidligst etter sju døgn. Reisende fra europeiske land som har færre enn 150 nye smittede per 100 000 de siste 14 dagene og maks 4 prosent av de som testes, er positive, slipper å oppholde seg på karantenehotell. De må gjennomføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested.

Reisende fra Storbritannia og EØS/Schengen-land som har flere smittede enn 150 smittede per 100 000, må være på karantenehotell frem til de har fått en negativ test tatt tidligst etter tre døgn. De må fullføre karantenen hjemme eller på et annet egnet karantenested og kan teste seg ut av karantene tidligst etter sju døgn.

Reisende fra europeiske land med særlig høye smittetall, må være på karantenehotell fram til negativ test tidligst etter sju døgn. Det kommer mer informasjon om denne gruppen senere.

Tror mange studenter ikke har råd til karantenehotell

Maria hadde forberedt seg godt. Eksamen i Danmark var flyttet. I Oslo hadde hun fått låne et hus slik at hun kunne gjennomføre karantenen uten andre til stede. Egen transport fra flyplassen var også i boks.

Fram til nå har utenlandsstudenter som har registrert adresse i Norge kunnet ta karantenen hjemme. Fra 27. mai må hun forberede seg på å sjekke inn på karantenehotell.

– Da virker det tungt at alle de forberedelsene skal være for ingenting.

Maria tror kravet om karantenehotell gjør at mange studenter i utlandet ikke har råd til å reise hjem. Hun mener regjeringen har latt utenlandsstudenter i stikken.

– Jeg syns studentene i mange tilfeller har endt bakerst i køen. Særlig utenlandsstudentene, sier hun.

Comfort Hotel Runway er et av karantenehotellene ved Gardermoen for innreisende til Norge Foto: Annika Byrde / NTB

Lengter etter å bli hørt

Da nyheten kom fredag vurderte Maria å dra rett hjem. Eksamen fikk i så fall vente til høsten. Men nå forbereder hun seg på karantenehotellet.

Maria skulle ønske regjeringen sa fra om de siste endringene tidligere.

– Dette føles som et siste slag i trynet, sier hun.

Maria har ikke vært hjemme siden jul. I påsken ble hun igjen i Aarhus, etter at regjeringen anmodet studenter om å ikke reise hjem.

Denne gangen venter sommerjobb i Norge. Det er ikke et alternativ å bli igjen i Aarhus.

– Jeg lengter veldig hjem, og ikke minst lengter jeg etter å bli hørt, sier Maria mens hun brister ut i gråt.

Maria Rullestad Teigen skulle ønske regjeringen tok mer hensyn til studenter i utlandet. Selv studerer hun i Danmark. Foto: Tori Teigen

Får mange henvendelser

Ansa, organisasjonen for studenter i utlandet, ser alvorlig på de nye reglene

Leder Morgan Alangeh forteller at dette er den tredje endringen i karantenereglene som rammer utenlandsstudenter de siste to ukene.

Alangeh blir daglig oppringt av studenter og foreldre som er forvirret over situasjonen. Han mener mange er i samme situasjon som Maria.

– Det vet vi at det er. Vi har snakket veldig mange studenter som føler på det samme, sier Alangeh.

Ansa-president Morgan Alangeh forteller at mange studenter er frustrerte. Foto: Kari Anne Staude / NRK

Mæland: Forstår det er krevende

Justisminister Monica Mæland kan ikke stille til et intervju, men svarer i en skriftlig uttalelse til NRK.

– Jeg har forståelse for at dette oppleves krevende, men tiltaksnivået innenlands er fortsatt veldig strengt for mange. Samtidig åpner vi samfunnet. Da må vi spisse tiltakene for å begrense importsmitte. Nå må alle på karantenehotell hvis de kommer fra land med et visst smittetrykk, også studenter, sier Mæland.

Justisminister Monica Mæland sier hun har forståelse for studentene i utlandet, men at regjeringen må spisse tiltakene for å begrense importsmitte. Foto: Terje Pedersen / Terje Pedersen

Hun legger til at de som har spesielle velferdsmessige årsaker for å slippe karantenehotell, kan benytte seg av en søknadsordning.