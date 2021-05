Mobilappen er en forbedret versjon av det danske koronasertifikatet.

Coronapas viser ingen personopplysninger når den skannes. Når appen åpnes får smittekontrolløren bare se at app-eieren er godkjent.

Av personvernhensyn blir verken navn, smitte- eller vaksineringshistorie synlig.

Det nye koronaappen ble lansert av tre danske ministre i dag.

– Det vil gjelde innen EU som offisiell dokumentasjon på at man enten har testet negativt, er vaksinert eller er immun fordi man har vært smittet, sier finansminister Nicolai Wammen.

Finansminister Nicolai Wammen la i dag frem den nye danske korona-appen. Foto: Virginia Mayo / Ap

Lunken mottagelse

Appen har vært tilgjengelig for nedlasting siden fredag morgen. De tekniske forbedringene er ikke store.

– Den største forskjellen på MinSundhed (den gamle appen) er at coronapas er en reell app og ikke bare et dokument, annet er det faktisk ikke. Det er ikke noen umiddelbar teknisk forskjell, sier IT- og sikkerhetsekspert Peter Kruse sier til Danmarks radio.

Danmark innførte sitt første koronapass allerede 6. april.

Danmark var blant de første landene i Europa som innførte koronapass, allerede 6. april. Det opprinnelige passet var et dokument eller enn app hvor det stod om man var vaksinert, tidligere hadde vært smittet av korona av eller hadde en negativ smittetest de siste 72 timene.

Slik virker det

Danmark har åpnet gradvis opp, med lettelser annenhver uke. Med lettelsene har passet gitt tilgang til stadig nye deler av offentligheten.

Fra 6. april har sertifikatet gjort det mulig å bruke en hel rekke tjenester som lenge hadde vært stengt. Blant disse er frisørsalonger, fornøyelsesparker og kulturinstitusjoner.

Fra 21. april har passet gjort det mulig å kunne besøke utendørsservering på restauranter, museer og biblioteker.

6. mai ble det også åpnet opp for innendørsservering. Kinoer, konferanser, teatre og andre kulturaktiviteter. Passet må også vises når man skal delta på innendørs idrett for voksne.

Fra 21. mai gjelder passet også for å kunne delta i andre idretts-, fritids- og foreningsaktiviteter.

Fra 21. april har danskene kunnet ta en utepils, hvis de kunne vise frem koronapasset. Foto: TIM BARSOE / Reuters

Utenlandsreiser

Den danske koronapasset er laget for passe til EUs krav for vaksinesertifikat. Når EU løser opp reiserestriksjonene i juni, vil den danske appen også kunne brukes på grensen. Fra 1. juli kan vaksinerte EU-borgere reise fritt mellom landene, dersom de kan vise frem et godkjent dokument.

Den danske Coronapas vil kunne brukes ved reiser til utlandet, når EU løser opp reiserestriksjoner i juni. Foto: zofia paszkiewicz

Alle dansker over 15 år må bruke passet hvis de skal møte andre mennesker offentlig. Enten de skal til frisøren, på restaurant eller fotballkamp. De eneste som er unntatt kravet er de som av medisinske årsaker ikke kan ta en koronatest og de som har en fysisk eller psykisk utviklingshemming som gjør at de ikke kan ta en slik test.

Etiske dilemmaer

De danske partiene har inngått en avtale om at de i august skal se på hvordan koronarestriksjonene skal avsluttes. For at dette skal skje må alle dansker som ønsker det skal være vaksinert.

Det er fortsatt et stykke unna, denne uken har 42 prosent av danskene fått minst en dose av vaksinen.

Det Etiske Råd i Danmark har sett på de etiske dilemmaer ved koronapasset. Rådet mener at passet gir de samme muligheter til vaksinerte som ikke-vaksinerte, ved at man får samme rettigheter når man kan vise en negativ koronatest.