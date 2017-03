Tror Løgnaslaget må betale «nazifrisør»-erstatning

– Jeg er ikke enig i at dette er innenfor ytringsfriheten. Slik jeg ser det er Løgnaslaget i motbakke, sier advokat Carl Bore.

En av landets mest profilerte advokater på injurier og ærekrenkelser mener frisøren Merete Hodne kan ha en god sak når hun nå går til søksmål mot revygruppa Løgnaslaget som har parodiert henne som «nazi-frisør» nærmere seksti ganger.

Carl Bore, advokat og injurieekspert. Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

– Jeg er ikke kjent med at det finnes noen rettsavgjørelse som vurderer humorsammenheng som en formildende omstendighet. Det sentrale er om det er en sann og berettiget påstand, sier Bore.

Retten tok ikke stilling til ordbruken

Bakteppet for sketsjen er saken der Merete Hodne nektet en hijabkledd kvinne adgang til frisørsalongen sin, noe som førte til at lagmannsretten ga henne 7000 kroner i bot. Men Hodne likte ikke revygruppas ordbruk, og forsøkte å stoppe sketsjen i retten med en såkalt midlertidig avgjørelse, eller midlertidig forføyning.

8. mars møttes partene i Stavanger tingrett, der Løgnaslaget stilte stripete fangedrakter. Dommeren kom fram til at det ikke var grunnlag for å stanse revynummeret, og viste til at nesten alle forestillingene allerede var gjennomført, slik at det å stanse sketsjen ikke ville begrense skaden nevneverdig.

Dommen tok ikke stilling til om bruken av ordet nazifrisør var ærekrenkende, men anerkjente argumenter fra begge parter.

Saksøker av allmennpreventive hensyn

Siden har Hodne skiftet advokat, og Per Danielsen, som representerer henne nå, mener at det er grunnlag for å saksøke de tre medlemmene i Løgnaslaget for ærekrenkelse, med krav om 200.000 kroner i erstatning fra hver av dem.

– Vi søker oppreising av preventive hensyn. Det bør markeres at man ikke kan gå rundt og beskylde folk for å være nazister, sier Danielsen.

Og Løgnaslagets advokat, Brynjar Meling, sier de ser fram til rettssaken:

– Vi tar det med stoisk ro. Det er en fullstendig lovlig ytring fordi de har holdt seg klart innenfor ytringsfriheten. Den skal de kjempe for, også når vi møtes i rette

Mener Merete Hodne har en fordel

Ifølge Bore burde Meling være litt mindre rolig.

– Ytringsfrihet står sterkt, og kanskje enda sterke i Norge enn den burde, basert på avgjørelser fra Den europeiske menneskerettsdomstol (EMD), sier Bore.

Ifølge Bore finnes det saker som har blitt prøvd i EMD der nazistiske og rasistiske karakteristikker har blitt slått fast som krenkende.

– Ordet er ekstremt stigmatiserende. Rettsvesenet har alltid hatt en mulighet til å gripe inn for å beskytte personvernet til enkeltpersoner, så det er ikke noe spesielt sånn sett om de griper inn i en revy, sier han.

– Man kan ikke garantere noe utfall, men jeg vil likevel si at Hodne har en fordel nå når saken starter, legger han til.