– Advokaten tok kontakt og sa at nå skulle vi ta Facebook. Jeg ble revet med. Men jeg hadde aldri hørt noe om at et søksmål var i gang, hvem det skulle rettes mot og hvor mye penger det var snakk om. Jeg visste ingenting om pressemeldingen. Dette kom helt ut av kontroll.

Dette sier frisør Merete Hodne til NRK tirsdag morgen.

Nå sier hun at det å saksøke Facebook ikke var hennes idé.

– Dette må Donald Trump gjøre

– Dette ser jo bare dumt ut. En enkel frisør fra Jæren kan ikke saksøke Facebook med de summene. Det kunne jo blitt millioner bare i saksomkostninger.

– Hvis det er noen som skal saksøke Facebook for slike forhold, og som den første i verden, må det være folk som Donald Trump, legger hun til.

Hodne sier hun nå har skiftet prosessfullmektig til Trond Ellingsen.

– Jeg har brutt med Danielsen og har en ny advokat. Det gjelder i alle saker. Hva som skjer med saken vi har inne til Høyesterett? Helt ærlig så vet jeg ikke, men jeg tror den nye advokaten skal overta den.

Danielsen sendte e-post

Det var fredag NRK og flere andre medier skrev at Merete Hodne saksøkte Facebook for 10 milliarder kroner.

Denne e-posten mottok NRK fra advokat Per Danielsen fredag. Foto: Rolv Christian Topdahl

Dette baserte NRK på en e-post fra advokat Per Danielsen. Der skrev advokaten: «Første søksmål i verden mot Facebook pga sensur av ytringer igangsettes i dag».

NRK pratet også med advokaten på telefon. I samtalen bekreftet Danielsen søksmålet.

Senere la Merete Hodne ut en kritisk melding om Danielsen på det sosiale mediet Mewe.com.

Hodne sier hun slettet posten etter å ha snakket med ham.

«10 milliarder var bare et eksempel»

Per Danielsen sier til NRK i dag at det hele tiden har vært meningen å reise søksmål mot de ulike Facebook-avdelingene for en norsk domstol, og ikke en amerikansk.

– Men hvordan skal dere da kunne oppnå en oppreisning på 10 milliarder kroner slik du skriver i e-posten til oss? Oppreisningsbeløper i norsk rett overstiger sjelden et par hundre tusen kroner, selv i drapssaker?

– Det med 10 milliarder kroner var bare et eksempel på hva en oppreisning kunne blitt i en amerikansk domstol i et søksmål mot et så stort selskap. Dette var viktig for meg å illustrere fordi jeg mener det er et moment som også en norsk domstol må ta hensyn til i utmålingen, sier Danielsen.

I e-posten skrev Danielsen følgende:

«Det kreves oppreisning fastsatt etter rettens skjønn på opptil ti milliarder kroner fra Facebook Inc i USA basert på amerikanske rettsprinsipper om erstatning for såkalte punitive damages, og fordi et av verdens største selskaper må idømmes et stort beløp av generalpreventive grunner, så inngrep i ytringsfriheten ikke gjentar seg. Fra de øvrige kreves mindre beløp.»

Trekker forføyningen

Hode har blitt utestengt fra nettsiden i perioden 29. mai–29. juni. Facebook har ikke gitt noen begrunnelse, men Hodne antar at dette er grunnen:

I mai 2018 publiserte hun et bilde av den engelske ytre høyre-aktivisten Tommy Robinson med teksten «FREE TOMMY». Hodne lenket også til en artikkel på det amerikanske nettstedet Buzzfeed.

– Jeg mener fortsatt det er helt feil at jeg ble utestengt fra Facebook for dette. Noen bør ta Facebook på dette med ytringsfrihet, men det kan ikke jeg gjøre. En enkel frisør fra Jæren.

Per Danielsen ba Oslo byfogdembete om å pålegge Facebook å gi Hodne tilgangen tilbake midlertidig.

Danielsen sier at den midlertidige forføyningen nå er trukket tilbake.

– Dette gjør vi fordi Oslo byfogdembete sier de ikke rekker å behandle saken før 28. juni, og da er jo Hodne uansett tilbake på Facebook dagen etterpå.

Hvem er prosessfullmektig?

– Men erstatningssøksmålet går sin gang?

– Nå valgte vi å ta en ting om gangen, og det første steget handlet om forføyningen. Så kommer søksmålet i neste omgang

– Er du fortsatt Hodnes prosessfullmektig?

– Jeg vil anta det. Jeg har ikke hørt noe annet. Men etter at forføyningssaken ble trukket i går registrerer jeg at advokat Trond Ellingsen har meldt seg som ny prosessfullmektig. Men jeg vet ikke noe mer.

NRK har vært i kontakt med Trond Ellingsen flere ganger, men han ønsker ikke å uttale seg.

– Jeg er advokat og ikke noen pressetalsmann, sier han.