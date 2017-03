Merete Hodne krever oppreisning fordi hun er beskyldt for å være nazist, skriver Aftenbladet.

I revyen «Løgnasevangeliet» vitser Per Torkelsen, Dag Schreiner og Rune Andersen om en «nazifrisør» og en «hårsår frisør fra Jæren».

– Jødevitser er helt utdatert og bare skammelig og ekkelt. Løgnaslaget opptrådte svært usmakelig ved å ta på seg fangeluer i retten. Jødene måtte bruke slike i konsentrasjonsleirene under siste verdenskrig, der hundretusener ble gasset i hjel, sier advokat Per Danielsen til Aftenbladet.

Tapte i tingretten

Merete Hodne gjekk til sak mot revygruppa Løgnaslaget for å hindre dem i å bruke karakteristikken «nazifrisør». Tingretten ga revygruppa medhold og ville ikke sensurere nummeret om «nazifrisøren».

I rettsavgjørelsen står det at retten har forståelse for at det kan oppleves sårende og krenkende å bli omtalt som nazi, men retten mener likevel at det ikke er grunnlag nok for å gi Hodne medhold i å pålegge Løgnaslaget å slutte å bruke «nazifrisør» i fremtidige framføringer. Løgnaslaget måtte likevel betale sine saksomkostninger.

Frisøren Merete Hodne fra Bryne ble kjent da hun ble dømt for å ha nekta ei muslimst kvinne med hijab inngang til frisørsalongen sin.