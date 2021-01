Denne artikkelen er over en måned gammel, og kan inneholde utdaterte råd fra myndighetene angående koronasmitten. Hold deg oppdatert i NRKs oversikt, eller gjennom FHIs nettsider.

– Det er litt skummelt for det er jo edle dråper vi har med å gjøre. Derfor vil jeg gjerne øve så mye jeg kan, sier Karianne Kristoffersen Ferkingstad.

Hun er halvveis i bachelorgraden sin ved Høgskulen på Vestlandet (HVL). Neste sommer er hun etter planen ferdigutdannet sykepleier. Nå får hun øve på koronavaksinering.

VIL BIDRA: Sykepleierstudent Karianne Kristoffersen Ferkingstad mener alle som kan, bør bidra nå i pandemien. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

– Jeg vil gjerne være med å bidra når massevaksineringen starter. Det er positivt at vi får lære dette, og at de vil la oss gjøre det selv om vi bare er studenter, sier Kristoffersen Ferkingstad.

Opplæringen er ikke obligatorisk, men et tilbud til sykepleierstudenter som går andre året ved høgskolen. Kurset består av teori og praktiske øvelser. På sikt ønsker skolen å tilby samme kursing til tredjeårsstudentene.

Så behovet under svineinfluensaen

Mange norske byer kommer til å trenge ekstrahjelp når massevaksineringen starter for fullt om noen uker. Både i Bergen, Stavanger og Oslo får sykepleierstudenter kursing dersom de går inn i praksis eller blir ansatt i kommunene.

BRUKER ERFARINGEN: Førsteamanuensis Elin Salemonsen jobbet som helsesykepleier da svineinfluensa-pandemien herjet i 2009. Derfor vet hun det trengs mange vaksinatører. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

På Campus i Haugesund er kursingen derimot i regi av høgskolen og er satt i gang fordi høgskolen fikk signaler fra flere kommuner om at det kommer til å bli travelt for helsepersonell utover våren.

– Jeg synes dette er veldig viktig. Som helsesykepleier så jeg behovet under svineinfluensa-pandemien. Da dreiv vi med massevaksinering etter vanlig arbeidstid, så da jobbet vi ofte 12–13 timer i strekk, sier førsteamanuensis Elin Salemonsen ved HVL.

Hun legger til at det likevel er mye som er annerledes nå under koronapandemien.

– Nå er alt nytt, for vi har en pågående pandemi mens vi skal i gang med vaksinering, sier Salemonsen.

UTSTYRET PÅ PLASS: Alt er klart for at studentene skal kurses i vaksinering ved Høgskulen på Vestlandet. Foto: Rosa Irén Villalobos / NRK

Jubel i kommunen

Folkehelseinstituttet har bedt kommunene om å forberede seg på to ukers massevaksinasjon i februar. Dersom alt klaffer vil massevaksinasjon kunne starte i midten av februar. Dette kommer an på når AstraZeneca-vaksinen blir godkjent. Tidligere denne måneden ble det kjent at Norge får betydelig færre doser av denne vaksinen i første kvartal enn først antatt.

– For oss vil studentene være veldig viktige. Vi har mange ansatte som kan sette vaksine i kommunen. Men vi skal også ivareta normal drift samtidig. Så hjelp utenfor er helt avgjørende for vår del, sier helsesjef i Haugesund kommune, Tone Berntsen Steinsvåg.

GODE NYHETER: Helsesjef Tone Berntsen Steinsvåg jubler over at Høgskolen på Vestlandet setter i gang vaksineopplæring. Foto: Haugesund kommune

Hun har tidligere hatt møter med høgskolen for å se hvordan det går an å samarbeide under pandemien.

– Disse studentene er kommet så langt i studieløpet, og derfor kan de bli en stor ressurs for oss, sier Berntsen Steinsvåg.

Studentene selv forstår at de kan bli verdifull arbeidskraft for kommunene.

– Ja, de trenger jo mange av oss nå som massevaksineringen skal i gang. Alle som kan, bør bidra. Jeg synes egentlig det er litt stas, sier Karianne Kristoffersen Ferkingstad.