– Vi mener ladeboksene utgjør en risiko for mennesker på lengre sikt.

Det sier Per Samuelsson til NRK. Han er sjef for produktavdelingen i svenske Elsäkerhetsverket.

Per Samuelsson, sjef for produktavdeling i svenske Elsäkerhetsverket. Foto: Elsäkerhetsverket

Det har gått ett år siden svenskene innførte salgsforbud for ladeboksene Easee Charge og Easee Home.

Elsäkerhetsverket mener jordfeilvernet i ladeboksene ikke er sikkert nok. Blant annet mener de at Easee sitt jordfeilvern har kortere levetid enn et konvensjonelt jordfeilvern.

Nå har Easee en siste mulighet til å overbevise Elsäkerhetsverket om at ladeboksene er trygge:

I dag har selskapet frist for å levere en plan om hva de har tenkt å gjøre med de drøye 100.000 ladeboksene som allerede er installert i Sverige.

– Vi har sendt dem en tiltaksplan tidligere, den var de ikke tilfreds med, så vi jobber fortsatt med å komme til enighet, sier kommunikasjonssjef i Easee, Martin Langeland.

Martin Langeland, kommunikasjonssjef i Easee Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Nye klistermerker?

Fra før har Easee foreslått å oppdatere dokumentasjonen til produktene og sende ut klistermerker til de svenske eierne av ladeboksene.

Men Elsäkerhetsverket har avvist dette. De mener risikoen ved ladeboksene må håndteres på en annen måte.

Easee har likevel nok en gang tenkt å foreslå merking.

– Denne merkingen fungerer som en henvisning til den oppdaterte tekniske dokumentasjonen og er også en del av det Elsäkerhetsverket har påpekt at vi trenger å rette opp i, sier Langeland.

Mye av skjebnen til Easee blir deretter overlatt til ekspertene i Elsäkerhetsverket.

Million dollar-spørsmålet – bokstavelig talt – er om Easee må gjøre noe fysisk med hver og en av de installerte ladeboksene.

For det kan bli dyrt. Selskapet selv i sin årsrapport fra 2023 at dette vil koste én milliard kroner på global basis.

Dette er Easee Ekspander/minimer faktaboks I 2018 etablerte Jonas Helmikstøl, Kjetil Næsje og Steffen Mølgaard elbillader-selskapet Easee. Samtlige hadde bakgrunn fra konkurrenten Zaptec.

Hovedkontoret ligger i Stavanger.

Selskapet utvikler «smarte» elbilladere, og hadde inntil våren 2023 opplevd en forrykende vekst. På få år hadde selskapet vokst fra tre til rundt 500 ansatte. Easee har solgt 700.000 ladere i Norge og Europa.

Ladeselskapets omsetning var på nærmere to milliarder kroner i 2022. Driftsresultat før avskrivninger var på mellom 250 og 300 millioner kroner, ifølge DN.

– Vi mener fortsatt at det er fult mulig å oppfylle sikkerhetskravene uten å endre på boksene fysisk, sier Langeland til NRK.

Hva vil skje med ladeboksene som er installert i Norge? Nkom og DSB venter på svenskene.

Tviler på fysiske tiltak

Og det er det heller ikke sannsynlig at Elsäkerhetsverket kommer til å kreve, ifølge Per Samuelsson.

– Rent teoretisk kan vi kreve at Easee skal utbedre alle ladeboksene, men det er usannsynlig, sier Samuelsson til NRK.

Grunnen til det er at Elsäkerhetsverket på nåværende tidspunkt ikke mener at ladeboksene utgjør en umiddelbar fare for mennesker. Men Elsäkerhetsverket mener altså at ladeboksene blir farligere ettersom årene går.

Norske myndigheter har ikke bestemt om det må gjøres noe med de over 200.000 ladeboksene som er installert i Norge – de venter og ser hva svenskene gjør. Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Elsäkerhetsverket kan også foreslå å ilegge selskapet bøter, men dette må i så fall avgjøres gjennom en separat rettsprosess.

Easee, på sin side, mener at deres jordfeilvern er sikkert.

– Laderne er trygge å bruke og vi mener at ny merking og oppdatert dokumentasjon er tilstrekkelig. Vi har dokumentasjon fra verdensledende uavhengige og akkrediterte testlaboratorier som underbygger sikkerheten til våre produkt, sier Martin Langeland.

Venter til etter rettssak

Elsäkerhetsverket og Easee skal om kort tid møtes i retten hvor salgsforbudet endelig skal avgjøres. Det er først etter dette at Elsäkerhetsverket vil bestemme hva som bør skje med de installerte ladeboksene.

– Vi må vente og se hvordan den rettsprosessen vil påvirke vår beslutning om de installerte ladeboksene. Ettersom vi ikke mener at ladeboksene utgjør en umiddelbar fare, bør vi ikke skynde oss fram til en beslutning, sier Per Samuelsson.