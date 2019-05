Sunnivas foreldre: – Helt greit hvis drapsmannen får forvaring

– Det mest avgjørende for dem var at rett gjerningsmann ble tatt så tidlig, slik at de fikk et raskt svar på hvem som hadde drept datteren, sier foreldrenes bistandsadvokat Harald Øglænd.

Foreldrene selv har ikke ønsket å snakke med media.

– Usikre på reaksjonene

Onsdag starter rettssaken mot 18-åringen som er tiltalt for drapet på Varhaug natt til 30. juli i fjor.

Harald Øglænd, bistandsadvokat.

– Nå har Sunnivas foreldre ventet en god stund på at saken skulle komme opp for retten. Det blir en vond tid med mye følelser og usikkerhet. De vet ikke om de kommer til å reagere med sinne eller sorg. Alt står åpent, sier bistandsadvokaten.

Tung konfirmasjonsdag

Han sier at Sunnivas nærmeste familie har fått mange slag underveis, ikke minst da de ble kjent med grufulle detaljer om hva som hadde skjedd drapsnatten.

– Dagene er veldig opp og ned for dem. Hvor mye av rettssaken de vil følge, må de bare ta fra dag til dag.

Sunniva skulle stått konfirmasjon på Varhaug nå i vår. Dette ble en særlig tung periode for familien hennes.

– Da flaggene gikk til topps hos andre i bygda fikk familien nok et stikk i hjertene sine, sier Harald Øglænd.

– Ikke grunnlag

Påtalemyndigheten vurderer å legge ned påstand om forvaring mot mannen som drepte Sunniva Ødegård før han fylte 18 år.

Hva er forvaring? Ekspandér faktaboks En straff for farlige, men tilregnelige lovbrytere når en ordinær tidsbegrenset fengselsstraff ikke anses tilstrekkelig til å ivareta samfunnsvernet.

Forutsetter at det er begått alvorlig kriminalitet som voldsforbrytelse, seksualforbrytelse, frihetsberøvelse, ildspåsettelse eller annen forbrytelse som krenker andres liv, helse eller frihet.

Det må også være en nærliggende fare for at den dømte på ny vil begå en slik alvorlig forbrytelse.

Advokater NRK har snakket med er kritiske til å bruke forvaring mot mindreårige.

18-åringens forsvarer, advokat Tor Inge Borgersen, sier at spørsmålet om forvaring blir ett av de mest sentrale under den kommende rettssaken – i tillegg til spørsmålet om hvorvidt den tiltalte var tilregnelig eller ikke.

– Vi mener at dette er en sak hvor det ikke er grunnlag for å idømme forvaring, sier Borgersen.

Han ønsker ikke å utdype dette nærmere før rettssaken.

Økt tilgjengelighet hos kommunen

Rådmann Anne Berit Berge Ims i Hå sier at det har tatt lang tid å lege sårene i Varhaug etter drapet.

– Vi kjente på en sorg for to familier som ble så sterk. Vi kjente på det i fjor sommer, gjennom hele vinteren, og vi kjenner på det nå med alt som står foran oss de neste ukene.

Rådmann Anne Berit Berge Ims i Hå sier kommunen er forberedt på at sår kan bli revet opp igjen i forbindelse med rettssaken. Foto: Mathias Oppedal

Rådmannen sier at kommunen har høynet beredskapen for kommunens innbyggere i forbindelse med rettssaken.

– Vi skal være der for dem som trenger noen å snakke med. Alltid. Det kan være barn og unge, eller voksne. Men det kan også være de som sørger på en måte som vi ikke helt klarer å se, sier hun.