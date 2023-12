Norodd Stavenjord var prest i Kopervik da Birgitte Tengs ble drept, og holdt begravelsen i Åkra kirke en uke etter hendelsen.

– Min umiddelbare tanke er at vi er tilbake til null her i lokalsamfunnet. Vi har ventet i over 28 år på å finne en avklaring som kunne gjøre at de nærmeste og lokalsamfunnet kunne senke skuldrene, sier han da han først får vite om frifinnelsen tirsdag.

Tirsdag ble Johny Vassbakk frifunnet for drapet på Birgitte Tengs. To av dommerne i Gulating lagmannsrett mente han måtte dømmes, mens fem av dommerne mente han ikke kunne dømmes for drapet.

Det betyr at etter 28 år så er fortsatt ingen dømt for drapet på Birgitte Tengs.

– Å ikke vite er verre enn å vite, selv om dette er veldig tragisk uansett hvordan man ser på det, sier Stavenjord.

Ragnhild Nilsson bor i Kopervik, og forteller at hun ikke forventet resultatet.

Ragnhild Nilsson var på gråten da hun pratet om frifinnelsen. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er helt forferdelig. Jeg er helt sjokkert. At det går an, stakkars foreldre.

Hun har, sammen med resten av kommunen, blitt preget av den 28 år gamle drapssaken.

– Det har vært helt forferdelig for hele øya. Nå er det forferdelig viktig å få en avklaring. Jeg har ikke ord, dette sitter langt inne i hjertet, sier hun.

Preget lokalsamfunn

Ordfører i Karmøy, Leiv Arne Marhaug (H), forteller også at kommunen har vært preget av saken i lang tid.

– Saken har vært gjennom en grundig behandling i lagmannsretten, hvor det er kommet en konklusjon. Den må vi forholde oss til og stole på at det er riktig avgjørelse.

Ordfører i Karmøy, Leiv Arne Marhaug. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Hvordan er det for Karmøy at det ikke er en avklaring i saken?

– Det er veldig mange som hadde håpet at man kunne sette punktum, men vi må nok leve med at dette er en uavklart drapssak. Dette er en veldig vond sak som har ført til splittelse i lokalsamfunnet. Nå er det nok en mann som har blitt frifunnet for drapet, og det må vi forholde oss til.

Birgitte-saken Ekspander/minimer faktaboks Johny Vassbakk var tiltalt for å ha drept Birgitte Tengs på Karmøy natt til 6. mai 1995.

I Haugaland og Sunnhordland tingrett ble Vassbakk 6. februar dømt til 17 års fengsel.

Han har hele tiden nektet straffskyld.

Den 5. desember i 2023 ble han frifunnet for drapet.

Kopervik beskrives som en bygd hvor mange kjenner hverandre.

– Jo nærmere man kjenner hverandre, jo mer inntrykk gjør det når noe så vondt skjer. Det har berørt mange i mange år. At det fortsatt vil gjøre det, er jeg helt overbevist om, sier Stavenjord.

Selv sier han at det faktum at saken ikke fikk et endelig punktum tirsdag, gjør at også han vil bære saken med seg videre.

– Det er viktig å få en avklaring i den grad det er mulig. Hvis man må ta tak i nye tråder for å få nye spor, så er det å håpe at det kan føre fram til noe. Men det ser ikke lyst ut nå, sier han og legger til:

– Det som er viktig nå er å besinne seg, og ikke bruke tid på spekulasjoner. Man må heller forholde seg til at den tiltalte er frikjent, og akseptere det.

Lokal redaktør: – Hadde fått dårlig magefølelse om han ble funnet skyldig

Under opplesningen av frifinnelsen, ble politiet og påtalemyndigheten kraftig kritisert.

– Jeg kjenner meg igjen i vurderingene til retten i at her er det så sterk tvil og usikkerhet at jeg ville hatt en dårlig magefølelse om han ble funnet skyldig, sier redaktør i Haugesunds avis, Einar Tho.

– Det er likevel et slags sjokk, for det er en fortsettelse på denne rettsskandalen der personer først blir dømt og deretter frikjent.

Einar Tho kaller Tengs-saken en rettsskandale. Foto: Thomas Halleland / NRK

Fetteren til Birgitte Tengs ble i 1997 dømt for drapet, men anket og ble året etter frikjent for drapet i lagmannsretten.

Han ble likevel dømt til å betale erstatning til Tengs sine foreldre i en sivil sak, som i 2022 ble opphevet.

– Det er ingen glede. Det er jo tragisk at saken fortsatt er uoppklart. Man har nok en gang dratt en person inn i dette. Han har blitt hengt ut i riksmediene med navn og bilde. Nå skal han være en fri mann og leve videre. Det er jo tragisk, sier Tho og legger til:

– Det verste er fremdeles at foreldrene til Birgitte Tengs ikke har fått svar.

– Ble litt tom

Gunn Håvarstein reagerte også da hun fikk vite om frifinnelsen.

– Jeg ble litt tom. Samtidig har det vært mye galt i denne saken, sier hun.

Gunn Håvarstein håper innbyggerne får fred. Foto: Thomas Ystrøm / NRK

Hun beskriver en uro i lokalsamfunnet rundt saken.

– Jeg håper at vi kan få fred på et tidspunkt. Hver gang man ser noe nytt om saken i avisa, støkker man litt til, sier hun.