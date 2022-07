CO₂ i atmosfæren 421 ppm 1,5-gradersmålet +1.01°C Les mer om klima

Anne Bryn sykler gjennom Europa. Espen Mills og Torstein Årseth kjører båt gjennom kanalene i Tyskland. Nora Susort og Nils Jørgen Kristiansen har tatt tog fra Praha til Milano.

Nå er det langsom reising som gjelder.

Anne Bryn Transportmiddel: Sykkel

Reiserute: Kristiansand - Aten

Kilometer: 3500

Overnatting: Telt, couchsurfing, motell Nora Susort og Nils Jørgen Kristiansen Transportmiddel: Tog

Reiserute: Praha - Milano

Kilometer: ca 1500

Overnatting: Hotell og hostel Espen Mills og Torstein Årseth Transportmiddel: Båt, River 350

Reiserute: Fredrikstad - Istanbul (Budapest)

Kilometer: ca. 3000

Overnatting: Telt

Sykler i 64 dager

Anne Bryn (24) fra Stavanger la den 12. juni ut på sin langsomme reise. Hun sykler fra Norge til Aten i Hellas, helt alene.

– Det er veldig bra for miljøet og er en fin måte å få se ting på. Jeg er glad i å reise og å oppleve ting, og tenkte «hvorfor ikke?».

– Hvorfor ble det Hellas?

– Jeg syntes at det høres kulere ut enn å reise til Paris, og fordi det er gøy å gjøre noe som kanskje ikke er like logisk for alle, sier hun.

Bryn, som deler opplevelsene sine fra turen på Instagram og TikTok, har ikke bakgrunn som syklist, men har arbeidet som sykkelbud.

Anne Bryn rett utenfor Berlin. Hun forteller at både mor og bestemor har vært engstelige før avreise: – Dette er jo en fin måte å kunne forsikre andre mødre som er bekymra for at barna skal på tur. Folk flest er som regel gjestfrie og snille. Foto: @anne_on_adventure / Instagram

Fått mersmak

Bryn har stiftet flere bekjentskaper på veien. Hun forteller at hun overnatter i telt på campingplasser og motell, i tillegg til at hun sofasurfer.

– Du blir godt kjent med lokalbefolkningen på en slik tur. Du får også oppleve kulturen og bygninger på en helt annen måte.

Anne med reiselasset. Hun sier selv at hun trives med å reise alene gjennom Europa: – Jeg er veldig selvstendig, og føler meg ikke ensom. Jeg bestemmer hvor jeg skal og hvor lenge jeg skal holde på. På turen møtte hun på et par fra Frankrike, ett par fra Nederland og en tysker da hun var i Bosnia Hercegovina. De slo følge et stykke på veien. Ved grensa til Kroatia. Hun sier hun har blitt bedre trent på turen: – Det var jo ikke det som var målet, men det er jo et pluss.

Selv om kroppen kan bli sliten, har sykkelturen gitt henne mersmak.

– Dette er definitivt noe jeg vil gjøre igjen, og jeg anbefaler virkelig denne typen reise til andre.

Reiseruta til Bryn er på 3500 kilometer. Når hun ankommer Aten, har hun besøkt elleve land.

Kartet viser landene Anne Bryn sykler gjennom i sommer. Reiseruten er Norge – Danmark – Tyskland – Tsjekkia – Østerrike – Slovenia – Kroatia – Bosnia – Montenegro – Albania – Hellas

Langsom turisme har blitt trendy

Ifølge reiseforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Innlandet, Monica A. Breiby, er det flere som ønsker å reise miljøvennlig nå.

– «Slow»-fenomenet er en trend som har oppstått som en motvekt til den raske livsstilen, for eksempel fastfood. Denne trenden har røtter tilbake til 70-tallet, og startet med «slow food», forklarer Breiby.

Reiseforsker Monica A. Breiby Foto: Privat

Deretter oppstod «slow tourism», som en motsetning til masseturisme.

– Reisen er målet, hvor det kan trekkes paralleller til pilegrimer og «backpackere». Ferieturen starter allerede fra du drar hjemmefra, i motsetning til å komme fort fram med fly.

Breiby viser til en studie blant aldersgruppen 18–25 år som viser hvorfor folk velger å legge ut på langsomme reiser.

– Det å møte lokale personer og å få innblikk i deres liv og kultur er blant de «slow»-faktorene som skårer høyest.

– Man lærer mye om seg selv

Kjæresteparet Nora Susort (23) og Nils Jørgen Kristiansen (25) bestemte seg for å ta tog fra Praha til Milano.

– Vi dro med tog for å oppleve flere land. Du lærer mye om seg selv på en tur som dette, og innser hvor mye du kan fikse selv, sier Susort.

Nora Susort og Nils Jørgen Kristiansen valgte å reise ved bruk av tog, før de tok fly til familien til Nora i Portugal. Foto: Privat

Kartet viser interrail-ruta til Nora og Nils Jørgen.

Paret besøkte flere turistattraksjoner, og gjorde seg kjent i byene.

– Vi har holdt oss borte fra taxi. Vi har heller tatt lokale busser og tog, og har valgt lokale steder å spise, sier Kristiansen.

Paret bestilte både overnatting og togbilletter underveis.

– Du finner din egen reise, og er ikke avhengig av planlegging på samme måte, og så gjør du noe annet enn det alle andre gjør, sier Kristiansen.

Napoleons army soldier i Bratislava, Slovakia. Togbytte i Ajka i Ungarn.

Båttur gjennom Europa

Kompisene Torstein Årseth (39) og Espen Mills (39) kjører hver sin småbåt gjennom kanalene i Tyskland, Østerrike og Ungarn.

Også de påpeker at det er selve turen som er målet.

– Vi vurderer stopp og besøker severdigheter underveis. Vi nyter landskapet fra vannet og vinker til folk som ser oss i småbåter med Norge-flagg.

Torstein Årseth og Espen Mills reiser for tiden gjennom Europa med hver sin båt. Foto: @coastbuster2.0 / Instagram

De deler reisen på Instagram.

Torstein Årseth og Espen Mills klare for avreise fra Fredrikstad 13. juni. Espen og Torstein tilbakela 135 kilometer første dagen. Her fra Kosterhavet utenfor Danmark, hvor de måtte bryne seg på to meter høye bølger. Foto: @coastbuster2.0 Ankomst Rødvig i Danmark. Underveis på turen har flere lagt merke til kompisene i småbåter: – De vi møter er veldig interesserte i hvor vi har reist, og synes det er veldig stilig. Espen Mills i godt mot i Travemünde. I båten ligger reiselasset.

Målet var i utgangspunktet Istanbul, men nå sikter de seg inn på Budapest i første omgang. Mills tror likevel duoen er de første som gjennomfører denne ruta.

– Jeg kan aldri tenke meg at noen har gjort dette før. Jeg anbefaler det heller ikke til hvem som helst. Man må være rett type til det, det er dyrt og veldig langt, sier han.

Kartet viser reiseruta til Torstein og Espen