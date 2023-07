Til våren skal regjeringen legge frem Nasjonal transportplan (NTP) for perioden 2025–2036.

Fremtidens transportnettverk skal formes, og for noen er lyntog øverst på ønskelisten.

Norsk Bane ønsker seg Vestlandsbanen; en høyhastighetsbane som forbinder store og små byer i Sør-Norge.

Fra Bergen, Haugesund og Stavanger i vest, til Oslo, Drammen og Skien i øst.

Knutepunktet mellom Vest- og Østlandet blir Haukeli.

Banen skal tåle hastigheter på nærmere 300 kilometer i timen.

Det gir kort reisetid mellom byer i Sør-Norge: Reisestrekning Reisetid Bergen - Oslo 2:25 Stavanger - Oslo 2:25 Bergen - Stavanger 1.35 Bergen - Haugesund 1:15

Norsk Bane ser også for seg flere stopp i mindre byer langs togtraseen.

– Dette handler om miljø, miljø, og igjen: Miljø.

Det er ordene til styreleder i Norsk bane, Jostein Soland. Han betegner Vestlandsbanen som en investering i neste generasjon.

Soland ønsker å blåse liv i en 15 år gammel debatt om lyntog.

Debatten om lyntog Ekspander/minimer faktaboks I 2009 leverte Deutsche Bahn en utredning om høyhastighetstog i Norge. Den tyske jernbanegiganten slo fast at høyhastighetstog ville la seg gjennomføre og bidra til samfunns­økonomisk utvikling. Anbefalingen var å fortsette utredningsarbeidet. Jernbaneverket tok over stafettpinnen og leverte sin egen utredning i 2012. Konklusjonen var derimot en annen; høyhastighets­tog kan ha en positiv klima- og miljøeffekt, men er ikke økonomisk bærekraftig. Datidens samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) var ikke imponert, og høyhastighetstog ble lagt på is.

Tidsklemme

Jernbanedirektoratet og Bane Nor har allerede levert sine høringsinnspill til transportplanen, men utbygging av nye høyhastighetsbaner er ikke et tema.

Det er dårlig nytt for lyntogets forkjempere.

«SAMFUNNSSIKKERHET I BRED FORSTAND»: Jostein Soland mener at Vestlandsbanen vil føre til miljøsikkerhet, trafikksikkerhet og økonomisk sikkerhet. Foto: Willem Leendertse / NRK

Norsk bane har engasjert det spanske selskapet Sener som skal levere en ny utredning for en høyhastighetsbane i Norge.

Vestlandsbanen avhenger dermed av at utredningen gir gode resultater og når frem før transportplanen er spikret.

– Høres nydelig ut

Åse Tuset er fra Asker, men studerer i Bergen.

Lærerstudenten reiser dermed regelmessig over fjellet. Av og til med tog, av og til med fly.

– Jeg reiser med tog når jeg ikke har hastverk og ønsker å ha med meg mye bagasje, forteller Tuset.

JA TAKK: Åse Tuset er positiv til Vestlandsbanen Foto: Åse Tuset / Privat

Hun trives godt på tog, men reiser også med fly.

– Fly er ofte billigere, i hvert fall når jeg er ute i siste liten. Det er pris som er viktigst nå som jeg er student.

Tuset er svært positiv til Vestlandsbanen.

– Det høres helt nydelig ut. Det blir jo raskere enn fly! Det blir veldig aktuelt å ta et slikt tog, men det kommer an på billettprisen.

Splitter MDG

Nils-Anders Nøttseter i Miljøpartiet De Grønne (MDG) er svært positiv til Vestlandsbanen, men innrømmer at temaet er kontroversielt innad i partiet.

Nøttseter legger ikke skjul på utfordringene.

Han forteller at en ny jernbane beslaglegger urørt natur og at utbyggingen innebærer klimagassutslipp.

– Hvis du ser for deg natur og klima som et budsjett, så er jeg villig til å investere den negative kostnaden for å få denne baneløsningen, sier Nøttseter.

POSITIVT REGNESTYKKE: Nils-Anders Nøttseter ser på utbyggingen av Vestlandsbanen som et regnskap. Svaret er ja til utbygging når han regner på det. Foto: Leif Rune Løland

MDG-politikeren forklarer at tunge investeringer kreves for å utvikle samfunnet og endre transportmønsteret vårt.

– Er det egentlig realistisk?

– Ja, det handler bare om politisk vilje og prioritering. Vi har vært fastlåst i en veiprioritering i flere år. Vi evner ikke å se utenfor vår lille boble.

Ikke et tema i Høyre

Stortingsrepresentant Liv Kari Eskeland (H) er mer skeptisk.

– Å sette Jernbanedirektoratet i gang med en stor utredning er ikke et tema i Høyre, forteller Eskeland.

Hordfast og Ferjefri E39 får forrang.

– Vi har konkludert med en god firefelts veg med ekspressbusser på E39. Det blir vår form for jernbane, forklarer stortingsrepresentanten.

JÆRBANEN: Eskeland og Ueland prioriterer å utbedre jernbanen vi allerede har. Ueland trekker frem dobbeltspor på Jærbanen som et eksempel. Foto: Øystein Otterdal / NRK

Ordlyden er den samme fra fylkestingspolitiker Ole Ueland (H). Han leder samferdselsutvalget i Rogaland, og har et tydelig svar på hvilken trafikkløsning han foretrekker.

– Det er ikke ubegrenset med penger, så da må man velge. Det er mer behov for å utbedre Jærbanen.

Ap vil ha ny utredning

I likhet med Ueland stiller Frode Berge (Ap) som fylkesordførerkandidat i Rogaland. Rivalen fra Ap ønsker seg derimot en utredning.

– Det er et viktig prosjekt som fortjener at vi bruker penger for å få et nytt beslutningsgrunnlag, forteller Berge.

Han tør ikke si ja til Vestlandsbanen, men ønsker seg en ny og oppdatert utredning.

Han ser ikke at Ferjefri E39 utelukker Vestlandsbanen.