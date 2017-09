Stavanger Oilers endelig på vinnersporet

Det var rogalendingenes første seier i høst. Eirik Børresens scoring etter snaut halvspilt 2. periode ble til slutt avgjørende for at alle poengene ble igjen i Stavanger.

Tittelforsvareren serieåpnet med et skuffende 2-3-tap i hjemmemøte med Frisk Asker. Torsdag ble Sparta for sterk og vant 2–1 etter straffer. Ett fattig poeng var dermed beholdningen for Oilers før lørdagens oppgjør.

Hjemmelaget fikk en pangstart da Jonas Løvlie satte inn 1–0 før seks minutter var spilt. Han scoret på pasning fra Markus Søberg. Ledelsen holdt helt til Sander Boroczky utlignet for Manglerud Star etter 17 minutter.

Stavanger-publikummet trengte ikke deppe lenge. Under ett minutt senere tok Kristian Forsberg vertene tilbake i føringen. Tony Romano økte til 3–1 tidlig i annen periode, men Dylan Richard skapte nesten umiddelbart spenning igjen med sin redusering 40 sekunder senere.

Snudde sent

Midtperioden ble av det målrike slaget. Børresen satte inn 4-2-scoringen da han ble servert pucken av Forsberg. Litt over fire minutter senere reduserte gjestene fra Oslo nok en gang, men etter Lars Jonas Berglunds fulltreffer kom det ikke flere nettkjenninger fra noen av lagene.

Det var knapt utvisninger i oppgjøret. Først i tredje og siste periode måtte en spiller fra hvert lag sette seg i utvisningsboksen.

I tillegg til den svake seriestarten har Oilers også tapt alle sine fire første kamper i mesterligaen. Norges representant er med det allerede uten sjanse til avansement. Lørdag fikk laget en opptur i hjemlig serie.

Sudden death

Sparta reiste hjem med 5-3-seier fra bortekampen mot Kongsvinger. Serielederen fra Østfold står med åtte av ni mulige poeng etter tre kamper.

Joacim Sundelius ble Stjernes matchvinner i 3-2-seieren over Lillehammer. Kampen ble avgjort nesten tre minutter ut i forlengningen.

Søndag tar Storhamar imot Lørenskog, mens Vålerenga møter Frisk Asker. En stund var det usikkert om VIF kunne spille hjemmekampen i Furuset Forum, men før helgen fikk klubben en dispensasjon fra Norges Ishockeyforbund.