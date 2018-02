Stjernen kollapset – mistet sluttspillplassen på 45 sekunder

Alle medaljene i eliteserien i ishockey var delt ut før siste serierunde, og det største spenningsmomentet var hvilket lag som fikk den siste sluttspillsplassen og hvilket lag som skal spille nedrykkskvalifisering.

Lørenskog hadde den viktige åttendeplassen på tabellen før runden, men tapte til slutt 3–6 Vålerenga på egen is i Furuset Forum.

Bordet var dekket for Stjernen.

To inn på 45 sekunder

Og de fikk en drømmestart mot Manglerud hjemme i Fredrikstad, og ledet hele 3–0 i starten av andre periode.

– Man burde ha full kontroll på hjemmeis når man leder 3-0, men det har vært en gjenganger denne sesongen at vi ikke klarer å dra det i land til vår fordel, sier Stjernens Michael Eskesen til NRK.

For gjestene slo hardt tilbake tre ganger. Stjernen tok på ny ledelsen ved Niklas Bröms, men så startet for alvor dramatikken.

4–3 var fortsatt stillingen da Manglerud fikk en dropp med ett minutt og 15 sekunder igjen på klokka. Etter en kort timeout, ble pucken spilt ut til Christopher Calnan. Han fyrte løs fra midtsonen og rett i mål.

Og det var ikke over. For med bare 33 sekunder på klokka, scoret Manglerud igjen og sikret 5-4-seier.

Må spille kvalik

Dermed tok Lørenskog likevel den åttende og siste sluttspillplassen, mens Stjernen må spille kvalifisering mot 1. divisjonslagene Narvik (vinner) og Ringerike (2.-plass), samt eliteseriejumbo Kongsvinger. Sistnevnte avsluttet seriespillet med 1-4-tap mot tabellfirer Frisk Asker.

– Vi skulle aldri vært i den situasjonen. Det tar nok et par dager å komme over dette tapet og nederlaget. Så skal vi legge ned en ordentlig innsats for å ta de poengene vi trenger for å beholde plassen i eliteserien, sier Eskesen.

