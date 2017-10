Statoil åpnet verdens første flytende vindpark

Onsdag ble vindparken offisielt åpnet av Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon under et arrangement i Aberdeen.

Vindparken ligger 25 kilometer utenfor Peterhead i Aberdeenshire, Skottland, og skal levere strøm til om lag 20.000 hjem.

– Erfaringene fra Hyvwind Scotland vil bane vei for nye globale markedsmuligheter for flytende havvindkraft, sier konserndirektør for forretningsområdet Nye energiløsninger i Statoil, Irene Rummelhoff.

Statoil ønsker fremover å utforske nye fremtidige muligheter innen flytende havvind.

– Hywind vil bidra til at vi når vår ambisiøse klimamål, forteller hun.

Drives fra land

Den landbaserte drifts- og vedlikeholdsbasen for Hywind Scotland ligger i Petershead, mens driftssenteret ligger i Great Yarmouth. Havbunnen har selskapet leid av Crown Estate Scotland.

– Det er fantastisk å se Hywind Scotland i drift, sier Sian Wilson fra Crown Estate Scotland.

– Vi satser på å fortsette arbeidet vårt for å fremme flytende havvindprosjekter, som i sin tur vil presse ned kostnader, noe som vil gi fordeler for hele bransjen, og for klima og forbrukere, legger hun til.

– Spennende

Skottlands førsteminister Nicola Sturgeon som offisielt åpnet anlegget onsdag, mener Hywind markerer en spennende utvikling for fornybar energi i Skottland.

– Vår støtte til flytende havvind viser denne regjeringens satsing på utvikling av denne teknologien, og sammen med Statoils batterilagringsprosjekt, Batwind, plasserer dette oss helt i front i det globale kappløpet og posisjonerer Skottland som et globalt senter for energi-innovasjon, sier førsteministeren.

De siste årene har det vært betydelige kostnadsreduksjoner innen både landbasert vindkraft og bunnfast havvindkraft.

Se Statoils egen video fra Hywind Scotland:

Statoil forventer en tilsvarende nedadgående kurve i neste tiår, noe som gjør at den kan konkurrere kostnadsmessig med andre fornybare energikilder.

Hywind Scotland er Statoils nyeste tilskudd til deres satsing i Storbritannia. I Aberdeen jobber over 1500 mennesker med å ferdigstille oljefeltet Mariner, som har planlagt produksjonsstart i 2018.